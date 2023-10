Secretaria da Cultura comemora um ano da Praça das Artes com muitas atrações em Barueri

Foto: Mike Fontana

A Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri (Secult) preparou várias atrações neste mês de outubro em que a Praça das Artes completa o primeiro aniversário. Vai ter muita comemoração com música popular e clássica, teatro, humor, dança e exposições.

A Praça das Artes é a casa de milhares de alunos de oficinas e núcleos de artes, já foi palco de diversos espetáculos com consagrados artistas da música popular brasileira, da dança e também do teatro e também abriga megaeventos do município como palestras, congressos e eventos com milhares de servidores.

Confira a programação:

Dia 5 (quinta-feira) às 20h. Show “Circuito Música Instrumental” com Família Lima. Praça das Artes. Retirar ingresso na bilheteria. Grátis;

Dia 5 (quinta-feira) às 20h. Stand up “Santo Riso”, grupo de comédia cristã. Show para toda a família. Centro de Eventos. Ingressos Ingressos AQUI;

Dia 5 (quinta-feira) – Abertura da exposição “Outubro Rosa” com mais de 30 peças de alunos da oficina de pintura da SDPD e da Secult. Até dia 30. De segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Praça das Artes. Grátis;

Dia 5 (quinta-feira) – Abertura da exposição “Somos Feitos de Papel”, do professor e artista Carlos Henrique com mais de 30 peças em papercraft sobre o mundo Geek e Nerd. Praça das Artes. Até dia 30. De segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Grátis;

Dia 7 (sábado) das 9h às 18h. Feirarte (Feira de artesanato e comidas típicas) defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Grátis;

Dia 8 (domingo) – Forró na Praça. Homenagem ao Dia Nacional do Nordestino com as seguintes apresentações: 15h – Sementes do Brasil;

17h30 – Alunos de sanfona – prof. Ítalo Queiroz;

18h – Fabinho Zabumbão. Praça das Artes. Grátis;

Dia 10 (terça-feira) às 16h – Livro Além da Capa. Análise do livro “Amoras”, de Emicida. Youtube. Grátis;

Dias 10 e 11 – Apresentação do espetáculo “Cenas a 37”, da Cia Jovem de Dança de Jundiaí, que cria coreografias que mesclam danças contemporâneas e temas sociais atuais. Participação do Núcleo de Dança de Barueri. Dia 10 (terça-feira) às 20h; Dia 11 (quarta-feira) às 15h (para escolas). Praça das Artes. Grátis;

Dia 12 (quinta-feira) às 17h – Show com o grupo musical “Palavra Cantada”, um dos mais animados do Brasil. Serão cantados muitos sucessos no Dia das Crianças. Parque Municipal Dom José. Grátis;

Dia 14 (sábado) – das 9h às 18h. Feirarte (Feira de artesanato e comidas típicas) defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Grátis;

Dia 14 (sábado) às 20 h – Show com Frejat Trio, composto por Roberto e Rafael Frejat (filho) e Maurício Almeida. Praça das Artes. Ingressos AQUI.

Dia 15 (domingo) às 15h30 – Show “Fora da Tela” ao vivo com Gabriel e Shirley, youtubers consagrados. Ingressos AQUI;

Dia 17 (terça-feira) às 15h – Concerto da Orquestra do Povo, do Conservatório de Tatuí, que apresentará mistura de culturas com músicos de vários países. PARA ESCOLAS. Praça das Artes. Grátis;

Dia 21 (sábado) – das 9h às 18h. Feirarte (Feira de artesanato e comidas típicas) defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Grátis;

Dia 21 (sábado) às 21h – Stand up “E Agora?”, com Afonso Padilha, nome de referência do humor brasileiro. Praça das Artes. Ingressos AQUI;

Dia 21 (sábado) às 20h30 – Stand up “Reclamação do Dia”, com Chico da Tiana, que apresenta situações cotidianas de forma hilária. Centro de Eventos. Ingressos AQUI;

Dia 22 (domingo) das 10h às 21h. Festa de um ano da Praça das Artes. Comemoração com sessões de cinema e teatro, muitos brinquedos infláveis e praça de alimentação. Grátis; Cinema Ponto Mis com exibição de coletânea de episódios clássicos:

11h: Popeye para Presidente, Patolino e o Dinossauro e Concerto dos Patos. Grátis;

13h: O Menino e o Mundo. Grátis;

Dia 22 (domingo) às 16h: Apresentação de “Valsa do Malandro”, peça teatral inspirada em “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque. Direção de Zédú Neves. Assistente de direção: Mônica Granddo. Grátis;

Dia 24 (terça-feira) às 16h – Livro Além da Capa – Análise do livro “Dr. Alex”, de Rita Lee. Youtube. Grátis;

Dia 25 (quarta-feira) às 14h – Oficina Ponto MIS “Por Trás das Câmeras: Mulheres Fotógrafas e Suas Histórias”. A fotógrafa Natália Tonda aborda os desafios e as histórias dessas mulheres profissionais de fotografia. Praça das Artes. Grátis;

Dia 26 (quinta-feira) às 20h – Pré-estreia do ballet “Giselle”, da Companhia Paulista de Dança. Praça das Artes. Ingressos AQUI;

Dia 27 (sexta-feira) às 20h – Show musical com Toquinho e Camilla Faustino celebrando os 55 anos de carreira do cantor. Praça das Artes. Ingressos AQUI;

Dia 28 (sábado) – das 9h às 18h. Feirarte (Feira de artesanato e comidas típicas) defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Grátis;

Dia 28 (sábado) às 17h – Cinema Ponto MIS com a apresentação de “Uma Vez em Veneza”, do diretor colombiano Juan Zapata. Praça das Artes. Grátis;

Dia 28 (sábado) às 20h – Concerto com a Banda Sinfônica Jovem do Estado interpretando a ópera Tommy de The Who. Praça das Artes. Grátis;

Dia 29 (domingo) às 19h – Stand up “Saída de Emergência” com Marcos Donato abordando seus agitados dias de viagem. Ingressos AQUI.

Endereços

Centro de Eventos: Av. Sebastião Davino do Reis, 672 – Jardim Tupanci;

Ginásio Poliesportivo José Corrêa: Av. Guilherme P. Guglielmo, 1.000 – Centro;

Parque Municipal Dom José: Rua Ângela Mirella, 500 – Vila Porto;