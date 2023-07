Shopping em Alphaville terá programação especial gratuita aos sábados de julho durante o Kids Club de férias

Alpha Square Mall apresenta novidades para a garotada no mês de julho. Entre as atrações, estão: oficinas de mini chef, jogos gigantes de tabuleiros e atividades que prometem animar a tarde de sábado das famílias

As férias já começaram e é hora de incrementar o roteiro de atividades para entreter a criançada. No Alpha Square Mall, em Alphaville, os pequenos poderão se divertir com a programação gratuita do Kids Club aos sábados. Durante o mês de julho, a cada final de semana o shopping terá brincadeiras diferentes para os pequenos, com destaque para as oficinas de Mini Chef, onde os participantes poderão colocar a mão na massa e montarem seus próprios hambúrgueres e decorarem brigadeiros.

A atração também terá atividades recreativas, como: brincadeiras de época, tatuagem decalque, esculturas em balões, bolhas de sabão gigante, gincanas, desafios em equipe, entre outras.

O Kids Club especial de férias do Alpha Square Mall será aos sábados de julho, das 13h às 17h, e ainda contará com a participação dos lojistas proporcionando diferentes oficinas. A Real Burger, por exemplo, estará no comando da oficina de montagem de hambúrguer e a Torta de Brigadeiro Belga envolverá as crianças na decoração de brigadeiros de colher. “O envolvimento dos lojistas nas atividades proporcionadas pelo mall enriquece nosso roteiro e estabelece maior proximidade entre as marcas e nosso público”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

Para participar das oficinas, basta fazer a inscrição através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV3srLzi6fPzViVFO1uKa8EtpXiwTHGFxXSby_DXusn7Yn4Q/viewform e escolher qual atividade deseja. As vagas são limitadas e as oficinas terão duração em média de uma hora.

O Kids Club vem atraindo os moradores de Alphaville e região para o empreendimento por oferecer uma grande variedade de atrações a cada sábado, com atividades inclusivas, equipe de monitores treinados para atender as demandas das crianças com espectro autista, por exemplo, em ambiente acolhedor e seguro.

Completando o passeio em família, o empreendimento conta com opções gastronômicas para todos os gostos, como Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer, além de cafés e docerias entre outras.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

Kids Club de Férias no Alpha Square Mall

Atrações gratuitas

Horário: das 13h às 17h

Dia 8 de julho

Oficina Mini Chef – Real Burger – Montagem de hambúrguer – às 15h

Oficina Mini Chef - A Torta de Brigadeiro Belga – brigadeiro Belga decorado – às 16h

Oficina de arte com balão, Brincadeiras de época, Danças e coreografias, Tatuagens decalque, Jogos gigantes

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.