Parque Shopping Barueri recebe bazar beneficente da Laço Rosa em parceria com a varejista global de moda SHEIN

Foto: Divulgação

O Parque Shopping Barueri vai receber, nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho, o Bazar Laço Rosa by SHEIN! A iniciativa, que já é um sucesso em outros estados, é uma parceria entre a Fundação Laço Rosa e a SHEIN, varejista global de moda, beleza e lifestyle.

As últimas edições dos Bazares arrecadaram quase 1 milhão de reais destinados à Fundação Laço Rosa e aplicados em projetos como o caminhão mamógrafo que já beneficiou mais de 900 pessoas. Nessa edição, o bazar terá mais de 8 mil peças disponíveis, com a venda 100% revertida para a instituição. A ação conta com peças a partir de R$20 e os produtos disponíveis são novos.

“Esta é uma parceria que nos enche de orgulho. Estar presente na quarta edição do bazar Laço Rosa é algo que reforça o nosso compromisso de cada vez mais apoiar iniciativas de empoderamento feminino da ONG. Estivemos presentes nas edições que aconteceram no ano passado quando doamos mais de 15 mil peças à instituição. Para este ano, queremos manter essa parceria que, para nós, já é um sucesso”, destaca Felipe Feistler, General Manager da SHEIN no Brasil.

O evento gratuito, acontece no Piso 1, em frente ao CoWorking, entre 14h e 21h dos dias de evento. A visita é feita em sessões de até 50 minutos e para até 80 pessoas. Para participar, basta fazer o agendamento no link.

“A renda do Bazar permite que a nossa carreta de mamografia possa chegar em áreas vulneráveis com exames gratuitos. Já foram quase mil beneficiados em duas edições e isso significa quase 1.000 pessoas com acesso a um exame que salva vidas. Por isso não é só um bazar! ”, diz Marcelle Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa.