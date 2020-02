Bailinho de Carnaval gratuito para as crianças com oficinas infantis, desfile de fantasias, recreação e muita música no Alpha Square Mall

Foto: Divulgação

Para entrar no clima de Carnaval e levar as crianças à folia, o Alpha Square Mall preparou uma programação especial que vai animar as crianças. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, a partir das 13h, acontecerá o Bailinho de Carnaval do Mall. Na programação, além de se divertirem com uma trilha sonora típica regada a confetes e serpentinas, os pequenos poderão participar do desfile de fantasias e pintura facial.

Ainda durante o final de semana, quem passar pelo empreendimento poderá aproveitar as brincadeiras do Kids Club: pinturas faciais; desenhos para colorir; brincadeiras; oficina de balangandã; caça ao tesouro; coreografias e esculturas em balões.

De acordo com Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall, o objetivo é proporcionar entretenimento às famílias de Alphaville e região, além de atrair visitantes de São Paulo, já que o shopping está a 10 minutos das marginais Pinheiros e Tietê, bem como de cidades próximas: Campinas, Jundiaí, Osasco, Caieiras, entre outras.

O Alpha Square Mall foi concebido com características exclusivas para Alphaville, com um grande jardim central que possui teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor, onde o visitante encontra opções de consumo, lazer e gastronomia. “Nosso objetivo é proporcionar experiências distintas de um shopping center convencional, mas atendendo às mesmas necessidades e demandas do público”, comenta Adriana Saad.

Desenhado com o conceito de um Mall Boutique, atualmente, o mix do empreendimento é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Kopenghagem, Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Burger King, Studio Aline, Bar do Alemão.

Bailinho de Carnaval no Alpha Square Mall

Gratuito

22 e 23 de fevereiro

Horário: a partir das 13h

Local – Jardim do Mall

Site: www.alphasquaremall.com.br

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Horários de funcionamento do shopping

Lojas

-segunda-feira a sexta-feira das 10h às 19h

Sábado, domingos e feriados das 10h às 17h

Gastronomia

Com horários diferenciados (a maioria)

Tem acesso a portadores de necessidades especiais