Barueri estima quase 3 mil integrantes no desfile cívico de 7 de setembro deste ano

Fotos: Lourivaldo Fio/ Secom/ Arquivo

Com o tema “Fraternidade: o nosso olhar sobre o outro”, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo em conjunto com as demais Secretarias e entidades municipais e estaduais, estima realizar na quinta-feira, 7 de setembro, um grandioso desfile cívico com 2.990 integrantes neste ano.

A celebração pelo 221º aniversário do Dia da Independência começará às 8h, com Hasteamento dos Pavilhões, na Câmara Municipal, na alameda Wagih Salles Nemer, 200 – Centro. Na sequência, às 8h15, acontecerá a revista à tropa em carro chivunk, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo.

O desfile cívico está previsto para início às 8h30, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa, com a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS), representada por integrantes da GCM (Guarda Civil Municipal) e Inspetoria de Administração e Logística da Guarda, Divisão do Corpo Musical Maestro Moni.

Depois da (SSUDS), o Arsenal de Guerra de São Paulo passará pela avenida com o blindado Guarani, cavalo mecânico militar, caminhão 4 x 4 e viatura Maruá. O 2º Batalhão de Suprimentos e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), através do Programa Forças no Esporte (Profesp), seguirão a ordem do desfile.

Desfile motorizado

O cronograma da manhã do feriadão terá a participação do 20º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, que estará presente com viaturas, motos e policiais, assim como o 18º Grupamento do Corpo de Bombeiros (Oeste). O 18º GB, no entanto, desfilará com AB (caminhão de bombeiros), UR (viatura de resgate) e ASE (tipo de viatura pesada).

A ordem estabelece ainda o desfile de 30 viaturas da GCM, 18 carros, motocicletas viaturas e de agentes de trânsito da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana), além de veículos como a ambulância do Resgate Animal da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

Cultura, educação e esportes

Décima a desfilar, a Secretaria de Cultura e Turismo apresentará os alunos dos cursos de circo, teatro, dança, música e artes. Na continuidade, a Secretaria da Família (Sefam) terá na avenida idosos do Parque da Maturidade José Dias da Silva e representantes do Programa Famílias Fortes, assim como a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) estará presente com 110 integrantes, 20 vans e um cavalo.

Desfilarão também Agentes Mirins da Defesa Civil de Barueri, com viaturas, e cerca de 1000 alunos de 12 escolas (2 Emeis e 10 Emefs), estudantes da Fieb Tech/ITBs e do Cursinho Pré Vestibular. A celebração do 7 de setembro em Barueri contará ainda com integrantes das secretarias da Mulher e de Esportes, e será encerrada com a participação dos Escoteiros Aventureiros e Desbravadores.

Vias fechadas para o evento

Em razão do desfile cívico, trechos da avenida Guilherme Perereca Guglielmo (sentido Centro) e da avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt (destino Aldeia de Barueri) serão fechados na área do evento. O bolsão de estacionamento em frente à Fatec será destinado a pessoas com mobilidade reduzida, assim com as demais vagas do local defronte ao Senai e Câmara Municipal serão voltadas ao uso por autoridades.

O desvio (sentido Centro) poderá ser feito pela avenida Trindade ou rua Adelino Cardana. No destino Aldeia de Barueri, o condutor deverá seguir pela rua José Maria Balieiro e vias adjacentes.