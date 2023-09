CCR ViaOeste realiza hoje, 06/09, a 3ª etapa da concretagem do maior bloco de fundação da nova ponte Guilherme de Almeida, em Barueri

Operação começa nesta quarta-feira 06/09, a partir das 17h

com previsão de duração de 6h

Rodovia Castello Branco: CCR ViaOeste realiza hoje, 06/09, a 3ª etapa da concretagem do maior bloco já realizado pelo Grupo CCR

Foto: CCR

A CCR ViaOeste em alinhamento com a SEMURB – Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri e a Prefeitura de Barueri, realiza nesta quarta-feira, dia 06/09, a 3ª etapa da concretagem do maior bloco já realizado pelo Grupo CCR no país, na altura do km 25 Rodovia Castello Branco, no sentido oeste, em Barueri.

A operação tem previsão de início às 17h desta quarta-feira e estimativa de duração de 06 horas. A quantidade de concreto prevista para a 3ª etapa do bloco, que contempla uma camada de 2,0 metros é de cerca de 320 m³ com volume de lançamento de 64 m³ por hora.

Serão utilizados 40 caminhões tipo betoneira e duas frentes de concretagem composta com dois caminhões bomba em atividade simultaneamente e mais um caminhão bomba reserva que será posicionado próximo ao local onde será realizada a operação.

A concessionária fará a interdição de uma faixa da Av. Dib Sauaia, na altura da praça José Carlos Sandorfy, em virtude do tráfego local da região. A CCR ViaOeste implantará toda a sinalização necessária para que os motoristas trafeguem com segurança durante a execução das obras, mas reforça para todos que redobrem a atenção durante seu trajeto, em especial nos segmentos em obras.

Já foram realizadas duas etapas da concretagem que faz parte das atividades das obras de ampliação das marginais da rodovia entre o km 22+500 e o km 27.

A CCR ViaOeste salienta que a programação pode sofrer alterações de datas e tempo de duração considerando eventuais condições climáticas desfavoráveis à operação que possam vir a ocorrer.

Ampliação das marginais

Com investimentos da ordem de R$ 815 milhões, a ampliação das marginais da Castello Branco entre o km 22+500 e o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (Pista Oeste – sentido interior), proporcionará maior segurança, conforto e fluidez aos clientes e moradores da região, além de maior qualidade de vida resultante da redução do tempo de trajeto ao acessar os municípios.

O projeto prevê remodelação dos trevos de acesso a Barueri e Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida, sobre o rio Tietê. A execução da obra beneficiará a região com cerca de 21 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo contrato, privilegiando a mão-de-obra local.

Centro de Controle Operacional da Concessionária

O Centro de Controle Operacional da CCR ViaOeste permanece à disposição dos clientes das rodovias e munícipes através de seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo whatsapp (11) 2664-6120.

Site de Obras das Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares

Também é possível conferir as atualizações a respeito das obras em andamento nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares em um site exclusivo lançado pela concessionária. Para saber mais informações acesse: www.obrasccrrodovias.com.br.

Assessoria de Comunicação CCR ViaOeste

Rosângela Bezerra - (11) 99940-8526 – rosangela.bezerra@grupoccr.com.br

Condições de tráfego: 0800 701 5555

Whatsapp CCR Viaoeste: (11) 2664-6120

Sobre a CCR ViaOeste

A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br