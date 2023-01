CCR ViaOeste encerra Operação de Ano Novo sem acidentes com vítimas fatais

Foto: CCR

Balanço – Feriado de Ano Novo

Mais de 460 mil veículos passaram pelas rodovias do Sistema Castello-Raposo de quinta (29/12) a domingo (01/01).

Na operação especial de Ano Novo 468 mil veículos trafegaram nas rodovias administradas pela CCR ViaOeste. A Concessionárias prestou mais de 1.987 atendimentos aos clientes das rodovias entre socorro mecânico, guincho, resgate e atendimento via 0800.

No período entre a zero hora quinta-feira (29/12) e 24 horas de ontem (01/01), foram registrados 32 acidentes, sem vítimas fatais no Sistema Castello-Raposo.

Confira abaixo os principais tipos de atendimento realizados nas rodovias durante o feriado prolongado:

Atendimentos realizados pela CCR ViaOeste

Inspeção de tráfego: 640

Socorro mecânico: 377

Guincho: 314

Resgate: 56

Atendimento 0800: 797

Atendimento via whatsApp: 2.145

Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle Operacional da CCR ViaOeste, além da Polícia Militar Rodoviária e ARTESP.

Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR: O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br