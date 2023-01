Barueri – Vagas da semana: veja as oportunidades pela Casa do Trabalhador

Foto: Secom

Na primeira semana de 2023, a Casa do Trabalhador oferece três oportunidades de emprego: assistente comercial; atendente de lanchonete e operador de tipografia – Hot Stamp. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, e no caso de atendente de lanchonete, não é necessário experiência prévia.

Os salários variam de R$ 1.439,00 a R$ 1.800,00 (ver tabela abaixo). As vagas oferecem benefícios como seguro de vida, vale refeição ou almoço no local de trabalho, entre outros.

Para participar da seleção, a Casa do Trabalhador, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), informa que o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo que fica avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro.

O interessado também pode se inscrever no processo seletivo pelo App Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo deve ser feita pelo QRCode fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.

Confira os detalhes das vagas:

FUNÇÃO REQUISITOS SALÁRIO BENEFÍCIOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Assistente comercial Ensino médio completo com experiência R$ 1.700,00 PLR, AM, CB ou VA, SV, café da manhã e almoço na empresa Planejar atividades de vendas especializadas; suporte ao setor de vendas; esclarecer dúvidas e acompanhar o pós-venda diretamente com o cliente; habilidade para enviar e receber e-mails; organização de arquivos digitais; ser sociável e comunicativo. Atendente de lanchonete Ensino médio completo sem experiência R$ 1.439,00 AO, SV, VT, AM, refeição no local, desconto com faculdades e Gympass Atendimento de clientes em serviços de alimentos e bebidas em restaurantes, bares, cafeterias, hotéis, hospitais, eventos, etc; manipulação de alimentos e preparo de sucos, drinks, e cafés. Operador de tipografia – Hot Stamp Ensino médio completo com experiência R$ 1.800,00 PLR, AM, CB ou VA, SV, café da manhã e almoço na empresa Analisar ordem de serviço; requisitar material; verificar as condições dos equipamentos; operar máquinas hot stamp TURO, máquina batida chinesa ou superama; ter atuado com rótulos e etiquetas no segmento gráfico.

* VT – Vale Transporte; VR – Vale refeição; CB – Cesta básica; AM – Assistência Médica; AO – Assistência Odontológica; SV – Seguro de Vida; PLR – Participação Lucros e Resultados.