Chuvas – Defesa Civil de Santana de Parnaíba realiza ações de prevenção e conscientização sobre as chuvas na cidade

Foto: Marcio Koch / Secom

Por conta do aumento das chuvas no início do ano, a Defesa Civil de Santana de Parnaíba tem realizado diversas campanhas de orientação, como a entrega de cartilhas e folhetos, além de conversar com os moradores, que visam conscientizar a população sobre os cuidados que devem ter em determinadas regiões da cidade.

Este trabalho é feito durante todo o ano, realizado de porta a porta nos bairros, nas escolas e em locais de grande concentração de pessoas como a Rodoviária Central.

Com estas ações, os moradores em área de risco são orientados a verificarem detalhes que potencializam riscos à população como o aparecimento de trincas, rachaduras e rebaixamento de piso, tanto interno como externo, nas residências, espaços e vias públicas, pois podem indicar movimentação de massa e ocasionar possíveis deslizamentos, causados em função da saturação do solo devido às fortes chuvas. Nestes casos o morador deve acionar imediatamente a Defesa Civil, para realizar a verificação técnica e, sendo constatado que o local não apresenta segurança para os moradores ou frequentadores, o mesmo é interditado pela Defesa Civil, seguido do acionamento do protocolo de chamadas para a Assistência Social, que avaliará a situação e a possibilidade de inserir as famílias prejudicadas no P.A.S. – Programa de Aluguel Social.

A Defesa Civil de Santana de Parnaíba funciona 24 horas e no caso de informações ou situações de risco entrar em contato no telefone (11) 4154-2166.