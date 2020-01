Inscrições para o Núcleo de Música de Barueri vão até dia 12

Foto: Bob Cruz/ Secult

O sonho de aprender tocar um instrumento musical e, quem sabe, se tornar músico pode ser realizado com dedicação aos estudos teóricos e práticos. A Secretaria de Cultura e Turismo pode ajudar na realização desse sonho com o processo seletivo para novos alunos no Núcleo de Música. As inscrições vão até 0h do dia 12 de janeiro.

Os cursos do Núcleo de Música são totalmente gratuitos. On-line, as inscrições são feitas pelo e-mail cultura.nucleodemusica@barueri.sp.gov.br com ficha de inscrição preenchida, obtida pelo sitehttp://portal.barueri.sp.gov.br/secretarias/secretaria-cultura-turismo/nucleo-musica mais documentos.

Os candidatos precisam ter, no mínimo, 10 anos de idade. Os detalhes do processo seletivo também estão disponíveis no site.

O Núcleo oferece os seguintes cursos:

Erudito

Piano: 46 vagas

Violino: 50 vagas

Viola sinfônica: 25 vagas

Violoncelo: 20 vagas

Contrabaixo: 10 vagas

Popular

Sanfona: 2 vagas

Guitarra: 6 vagas

Violão Popular: 8 vagas

Piano Popular: 4 vagas

Percussão Popular: 2 vagas

Bateria: 4 vagas

Canto Popular: 8 vagas

O processo seletivo seleciona e classifica os candidatos para o ingresso nos cursos livres, por meio de avaliação prática no instrumento ou voz escolhido e por avaliação teórica. O Núcleo também aceitará candidatos sem conhecimento musical, que inicialmente passarão por uma entrevista.

Serviço

Inscrições: até 0h do dia 12/01

Horário e locais das provas: divulgadas no dia 20/01 no site da Prefeitura de Barueri

Provas práticas: entre os dias 3 e 8/02

Resultados das provas práticas: 12/02

Provas teóricas: entre os dias 17 e 20/02

Resultado: 27/02