Mutirão de castração da Prefeitura de Barueri atendeu 4.175 pets em 2019

Foto: Lourivaldo Fio / Secom de Barueri

Nos dias 19 e 20 de dezembro, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) realizou mutirão para castrar cães e gatos agendados previamente. A ação ocorreu no Parque Municipal Dom José e a quantidade de animais atendidos foi de 395 bichos, sendo 84 caninos machos, 135 fêmeas, 64 felinos machos e 112 fêmeas.

Em todo o ano, 4.175 pets foram esterilizados gratuitamente. Nos últimos três anos, o total chega a 11.415 castrações.

Neste último mutirão de 2019, chamou a atenção o número de faltas. As ausências chegaram a 160, o que é considerado alto pela equipe responsável pela organização do evento.

Para a realização do procedimento, os munícipes deveriam agendar seus pets eletronicamente pelo site da Prefeitura ou pelos telefones disponibilizados pela Sema. O cancelamento com antecedência permitia que outros animais ocupassem as vagas remanescentes.

Como em todo mutirão de castração, os tutores dos animais domésticos deveriam levar nos dias agendados a autorização assinada e submeter o pet aos procedimentos pré-operatório, além de apresentá-lo em perfeitas condições de saúde. Se um destes requisitos não é cumprido, o procedimento não pode ser realizado.

Os eventos neste patamar são criados ao longo do ano com o objeto de melhorar a saúde do animal e evitar a sua procriação. De acordo com a protetora de animais Silvania Gomes, a iniciativa municipal é excelente. “Eu amo, eu amo isso aqui”, disse reforçando a importância de o evento ser realizado de maneira regular. “É super importante e eu agradeço a todos. Só tenho a agradecer”, relatou.

Mas para quem não conseguiu agendar seu pet, um novo mutirão de castração será divulgado para agendamento no mês de fevereiro. O dia e horário para agendar são informados com antecedência no portal oficial e nas mídias sociais da Prefeitura, mas as vagas costumam ser preenchidas imediatamente na data de abertura.