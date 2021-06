Parque Shopping Barueri celebra os namorados com a campanha Hits do Amor e caixinha de som de brinde

No ritmo do dia dos namorados, o Parque Shopping Barueri traz uma novidade que vai embalar o romance dos casais: a campanha Hits do Amor, que a cada R$250,00 em compras os clientes garantem 1 caixinha de som bluetooth por mais R$20,00.

A campanha está válida do dia 31 de maio a 13 de junho e conta com três modelos de caixinhas diferentes que podem ser retiradas até 3 unidades por CPF.

Para participar da promoção, o cliente deverá acessar o aplicativo Gen Shop (presente na Apple Store e no Google Play), cadastrar as notas e se apresentar no balcão de atendimento para retirar a sua caixinha de som, localizado no Piso L2, ao lado da loja Lupo.

Também, há a opção para quem quer comprar a caixinha de som separadamente pelo valor de R$100,00. Desta forma, a adesão também deve ser realizada no balcão de atendimento.

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas das 10h às 22h e segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP. Pertinho de Alphaville pela ponte estaiada da Estrada da Aldeinha ( logo depois, à esquerda).

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 15 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o www.generalshopping.com.br.