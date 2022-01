Santana de Parnaíba – Prefeito Marcos Tonho realiza a entrega de 48 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal

Foto: Secom

O prefeito de Santana de Parnaíba Marcos Tonho entregou na manhã do dia 04/01, no bolsão de estacionamento, 48 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal sendo 26 novas Renegades, 10 Cbs 500, 7 Trail Blazers, 3 Ducatos, além de um Gol e uma S10 que serão utilizados pela corporação.

As novas viaturas são equipadas para o serviço de policiamento executado pela Guarda Civil Municipal e irão substituir viaturas antigas e ampliar o trabalho de patrulhamento na cidade.

Durante a solenidade de entrega das novas viaturas o prefeito destacou a importância do trabalho da Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba e o investimento que o município vem realizando para modernizar e equipar a corporação. “Estamos trabalhando com humildade para sermos a cidade mais segura do país, e tenho a certeza de que vamos conseguir”, destacou. Ele também lembrou que a guarda é a única do país equipada com fuzis 556, adquiridos recentemente.

Armamento

Além da aquisição de novas viaturas, a Prefeitura de Santana de Parnaíba vem investindo em armamentos e equipamentos para melhorar a qualidade do serviço prestado pela GCM na cidade. Em dezembro, o prefeito fez a entrega de fuzis 556 para a corporação, que passou a ser a primeira do país equipada com este tipo de armamento. Além dos novos fuzis, a administração também tem investido na aquisição de pistolas com calibre 9 mm e carabinas CTT 40.

Nos últimos 8 anos, a administração municipal adotou uma série de políticas públicas e investimentos como a implantação de iluminação de LED em todo o município, implantação da delegacia da mulher, aquisição de novos fardamentos e coletes balísticos, que levaram o município a se tornar a segunda mais segura do Brasil entre as cidades com mais de 150 mil habitantes.