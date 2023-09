Santana de Parnaíba realiza 1º Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica

Foto: Secom

Para marcar a campanha Agosto Lilás, a Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba organizou o primeiro Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica, na Arena de Eventos, na região central da cidade.

O evento contou com a participação de cerca de 500 membros da sociedade civil, entre eles servidores públicos das áreas de segurança, educação, desenvolvimento social, saúde, que conheceram um pouco mais das ferramentas disponibilizadas pelo município para o combate à violência, bem como os principais meios de denúncia.

Além disso, os presentes ainda participaram de uma roda de conversa com a participação de membros de diferentes núcleos que compõem a rede de acolhimento e proteção às mulheres, como a Secretária da Mulher e da Família, Selma Cezar, a Diretora do Nupav (Núcleo de Prevenção a Acidentes e Violência), Julia Chakkour, a coordenadora técnica do CREAS, Débora Castilho, da promotora de justiça, dra. Mariana Gouveia, da GCMF e guardiã Maria da Penha, Ivone Vieira e do Delegado da Delegacia da Mulher de Vargem Grande Paulista, Dr. Rafael Diorio, que debateram as principais dúvidas sobre o tema