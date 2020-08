Aprovada Lei de Diretrizes Orçamentárias com duas emendas do deputado Cezar

Fonte: Viviane Alesp

Na terça-feira, dia 28/07, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão extraordinária (ambiente virtual), o Projeto de Lei nº 307/2020 de autoria do governador João Doria que trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. A propositura foi aprovada com duas emendas de autoria do deputado estadual Cezar.

As emendas integram o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Agora, o Projeto de Lei 307/2020 segue para redação final. “Minhas emendas acolhidas tratam da destinação de recursos para execução de serviços de melhoria nas estradas vicinais dos Municípios das Regiões Metropolitanas e da adequação, recuperação e pavimentação da malha rodoviária na Região Oeste Metropolitana de São Paulo”, disse Cezar.

Segundo o parlamentar, a primeira emenda tem o objetivo de garantir a realização de obras de recuperação e ampliação em vias que interligam cidades e são utilizadas para escoamento da produção agrícola e industrial. Já a segunda emenda de Cezar trata de projeto para melhorias no tráfego e na mobilidade na Região Oeste Metropolitana de São Paulo, considerando o grande fluxo de veículos que tem gerado trânsito caótico diariamente nas rodovias da região.

“O Projeto de Lei 307/2020 define as diretrizes orçamentárias para o ano que vem e é fundamental para determinar as prioridades nas ações do Estado ao longo de 2021”, citou Cezar enaltecendo o trabalho do governador Doria à frente do Estado no período da pandemia do novo coronavírus e nas ações de retomada da economia com segurança. “Todas as cidades do Estado sofreram as consequências da pandemia e contarão com o trabalho do Governo para retomar o desenvolvimento em 2021. A LDO terá fundamental papel na implementação dessas ações.”