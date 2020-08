Cezar e Elvis solicitam investimentos do Estado para Santana de Parnaíba e cidades do Cioeste

Foto: Divulgação

Ontem, dia 21/08, o deputado estadual Cezar participou de audiência com o vice-governador Rodrigo Garcia, e seus filhos, Elvis Cezar (prefeito de Santana de Parnaíba), e Wesley Leonardo Cézar. A reunião aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e teve como objetivo apresentar as demandas da região, em especial, das cidades que integram o Cioeste – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo.

“Estamos buscando investimentos do Governo do Estado para a retomada segura da economia em Santana de Parnaíba e região”, disse Cezar que ressaltou a importância das cidades estarem na Fase Amarela do Plano Estadual São Paulo.

“Comemoramos com as cidades o anúncio realizado hoje, Rodrigo Garcia”, disse o deputado referindo-se à coletiva de imprensa realizada pelo Governo do Estado nesta manhã de sexta-feira. Na oportunidade, Garcia anunciou a reclassificação que deixa 88% dos 46 milhões de habitantes do estado na fase amarela, incluindo os municípios da região oeste da Grande São Paulo.

A fase amarela é a terceira numa escala de cinco etapas de isolamento social e restrições de atividades para prevenção e combate ao coronavírus.

Na audiência com Cezar, Rodrigo Garcia reforçou as ações do Estado no Plano SP e a luta para garantir a retomada com prudência e desenvolvimento. Também acompanhou atentamente os pleitos apresentados pelo presidente do Cioeste, prefeito Elvis Cezar.

Elvis destacou demandas das cidades nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e turismo. O Cioeste é formado pelos municípios de Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista.

Cezar e Elvis citaram, ainda, o trabalho realizado pelos prefeitos no combate ao novo coronavírus e reforçaram a necessidade de programas do Estado para atender aos municípios que integram o consórcio, uma região com cerca de dois milhões de habitantes e uma economia regional que gera 2,5% do PIB Nacional, sendo o maior consórcio intermunicipal do país em importância sócio-econômica.