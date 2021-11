Convite para o lançamento do livro de Elvis Leonardo Cezar “Como tornar sua cidade a melhor do Brasil”

Convite

Temos a grata satisfação de convidá-lo a participar de um bate papo mais uma noite de autógrafos com Elvis Cezar. O evento acontecerá no próximo dia 24 de novembro (quarta-feira), na Arena de Eventos, localizada na Av. Esperança, 450 – Campo da Vila, Santana de Parnaíba, a partir das 19h.

Na ocasião, o apresentador fará o lançamento oficial do seu livro “Como tornar sua cidade a melhor do Brasil”, além de participar de uma sessão de fotos e autógrafos.

Contamos com a presença de vocês. Pedimos por gentileza a confirmação da sua presença.

Atenciosamente.

Equipe Elvis Cezar

EVENTO: Noite de Autógrafos + Bate Papo com Elvis Cezar – “Como tornar sua cidade a melhor do Brasil”

DATA: 24/11/2021

HORÁRIO: 19h

Local: Arena de Eventos – Av. Esperança, 450 – Campo da Vila – Santana de Parnaíba