A Defesa Civil de Santana de Parnaíba informa: ao identificar qualquer anormalidade ligue 199 ou 4154-2166

A Defesa Civil informa: Mantenha-se em locais seguros, evite trafegar por vias alagadas.

Fiquem alertas com relação ao aparecimento de trincas, rachaduras e rebaixamento do solo. Ao menor sinal de risco abandone imediatamente a sua residência e procure abrigo com a devida segurança.

Moradores de áreas de risco redobrem a atenção!!!

