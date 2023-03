No Dia Internacional da Mulher a Prefeitura de Santana de Parnaíba lança 7ª do Parnaíba Mais Leve

Foto: Arquivo

A cerimônia de abertura do programa de mudança de hábitos reuniu mais de 500 mulheres no Estádio Municipal

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou o lançamento da 7ª edição do maior programa de mudança de hábitos e qualidade de vida de toda a região, o Parnaíba Mais Leve.

As mais de 500 participantes do evento de abertura se reuniram no final da tarde em frente a Igreja Matriz, de onde partiram em direção ao Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva com muita energia e ao som de músicas animadas e divertidas em uma caminhada de cerca de 1,5 km.

Na sequência, a cerimônia de abertura foi marcada por homenagens como a entrega de brindes e rosas para as participantes, além de volta olímpica, acendimento da pira, apresentação dos professores, aulão de ritmos e uma grande queima de fogos.

A ocasião contou com a presença de secretários e autoridades do município. A criadora do Programa e Secretária da Mulher e da Família, Selma Cezar, falou das expectativas com a nova edição do programa. “Foi dada a largada para mais uma edição do programa. Eu acredito que mulher saudável, mulher com autoestima, diminui a obesidade e melhora a qualidade de vida não só das mulheres e com isso teremos uma sociedade mais saudável”, disse.

O Prefeito Marcos Tonho fez questão de participar do evento e relembrar que a iniciativa foi criada ainda no governo do seu antecessor Elvis Cezar. “É a 7ª edição e isso me deixa muito feliz em poder dar continuidade a esse lindo projeto e poder trazer qualidade de vida e acima de tudo autoestima para a mulher parnaibana”, disse.

“Faz a diferença na vida da mulher parnaibana, com resgate da autoestima, do equilíbrio e de uma vida melhor que com certeza acaba impactando todo o ambiente, toda a família. Então é só parabenizar por uma política pública efetiva que impacta onde é mais importante, no lar, nas famílias da cidade”, comentou o ex-prefeito e apresentador da TV Bandeirantes, Elvis Cezar.

Criado em 2019, o Programa Parnaíba Mais Leve já impactou e melhorou a vida de cerca de sete mil famílias parnaibanas, com readequação de hábitos alimentares e inserção de exercícios físicos na rotina das mulheres, além de palestras, aulas de danças do ventre, corrida de rua, yoga e acompanhamento nutricional e psicológico por período de 90 dias.

Ao final do período estipulado, a Secretaria da Mulher e da Família realiza a premiação das melhores colocadas do programa com base em requisitos pré-definidos que geram uma pontuação final, como: quantidade de peso eliminado, participação nas palestras, entre outros. Mais informações ligue: 4154-6248.