Osasco Plaza Shopping em Osasco tem desabamento de estacionamento em cima da Praça de Alimentação

Fotos de câmeras do shopping e drone, reprodução de redes sociais

O Osasco Plaza Shopping, no centro de Osasco/SP, teve um desabamento de laje do estacionamento do teto, em cima da Praça de Alimentação sem feridos. Foi durante o horário normal de funcionamento. Cinco carros caíram no buraco. O prefeito Rogério Lins esteve no local e embargou o shopping que suspendeu suas atividades de imediato.