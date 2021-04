Fundo Social de Santana de Parnaíba entrega mais de 800 cestas para famílias em situação de vulnerabilidade

Foto: Jaqueline Avelar/ Secom

Com objetivo de ajudar quem mais necessita, na última semana, o Fundo Social de Solidariedade entregou mais de 800 cestas básicas para as famílias parnaibanas que se encontram em situação de vulnerabilidade social nesse momento de pandemia.

A cidade recebeu 810 cestas básicas do Estado, por meio de uma solicitação do Fundo Social municipal para o Estadual, o qual se prontificou a atender a demanda do município.

As entregas foram realizadas conforme os cadastros nos CRAS e NAS da cidade, seguindo todos os protocolos contra a Covid-19.

O Fundo Social de Solidariedade tem realizado diversas ações de apoio às famílias do município, caso tenha interesse em fazer doações, basta entrar em contato nos números (11) 4622-7500 – ramal 7104; (11) 99970-6409 ou ir até a sede, localizada na rua Pedro Procópio, 213 – Centro.