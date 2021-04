Alpha Square Mall investe em melhorias para reabrir o shopping com mais conforto e segurança ao visitante

Foto: Divulgação

Empreendimento retoma todas as atividades neste sábado, dia 24 de abril, seguindo medidas restritivas para proteção das pessoas, mantendo o delivery e o drive-thru

A reabertura do comércio neste sábado, 24 de abril, é um estímulo importante à economia e aos negócios, especialmente neste momento em que o varejo tradicionalmente se prepara para o Dia das Mães, considerado a segunda melhor data para as vendas, depois do Natal. O Alpha Square Mall, em Alphaville, chega com novidades para os visitantes.

Enquanto esteve fechado ao público, exceto pelo atendimento dos serviços essenciais, o mall investiu em uma série de melhorias para receber os visitantes com maior conforto neste momento de reabertura. Conhecido como o shopping jardim da região de Alphaville, o empreendimento apostou no paisagismo com a revitalização das áreas verdes, um dos principais diferenciais do shopping diante do segmento.

“O jardim é nosso ‘cartão postal’ e queremos que o público sorria ao entrar no mall, sinta-se acolhido, despreocupado por alguns instantes e seguro”, comenta Adriana Saad, empreendedora do Alpha Square Mall.

A empresária acrescenta que também houve investimento em projetos de iluminação, sinalização, pintura das áreas comuns, entre outras adequações de infraestrutura. Bem como na expansão do mix de serviços com a instalação dos postos de recarga para carros elétricos: Ecovagas Estapar.

Para promover o distanciamento de maneira leve e criativa, o Alpha Square Mall mantém os manequins em obras de arte sentados nos bancos do shopping, formando uma ambientação que atrai para fotos, encanta pela beleza e ameniza a medida impositiva ainda tão necessária. “São bonecos estampados por artistas plásticos ressaltando valores humanos como: amor, respeito, responsabilidade, amizade, solidariedade, esperança etc”, ressalta Adriana Saad.

De acordo com a empresária, a ideia surgiu durante a pandemia como medida protetiva para os manequins temáticos ocuparem o espaço de uma pessoa nos bancos, promovendo o distanciamento. E deu tão certo que as peças se transformaram em uma exposição maior, itinerante, prevista para circular por outros locais ainda em 2021.

O Alpha Square Mall atenderá presencialmente das 11h às 19h, respeitando a capacidade máxima de 25% simultaneamente. Os serviços de entrega por delivery e drive-thru permanecem em funcionamento, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento segue com todos os protocolos de segurança para colaboradores e visitantes, como aferição de temperatura na entrada, obrigatoriedade do uso de máscara, disposição de totens de álcool em gel pelo shopping e higienização reforçada nas áreas comuns.

Serviço:

Horários de atendimento conforme as determinações do Governo de São Paulo

Diariamente das 11h às 19h aberto aos visitantes com limitação de 25% da capacidade

Drive-thru e delivery seguem em funcionamento, porém, é necessário verificar e alinhar previamente com a loja desejada.

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre as operações presentes no empreendimento, os clientes encontram restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steak House, doceria Cacau Show, Manuia SPA, Latam Viagens além de cafés, empório, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outros. Com arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-, além de um grande jardim central com teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.