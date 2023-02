Inscrições abertas para figurantes do Drama da Paixão em Santana de Parnaíba

Fotos: Arquivo

Estão abertas as inscrições para o elenco de figuração do Drama da Paixão 2023, em Santana de Parnaíba. O cadastro para participação no evento acontece até o dia 3 de março no Cine Teatro Coronel Raymundo – Centro, Estação Cidadania – Pq. Santana e CCAM Fazendinha.

Os interessados devem comparecer presencialmente nas unidades acima citadas, das 08h às 17h e preencher o formulário de inscrição. Vale lembrar que não é necessário ter experiência de atuação e que as crianças devem ser acompanhadas pelos pais durante os encontros do espetáculo.

Este ano será a 26ª edição do Drama da Paixão, que anualmente reúne mais de 30 mil pessoas no período da páscoa, contando passagens do novo e velho testamento. A encenação é apontada como o segundo maior espetáculo a céu aberto do país.