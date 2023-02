General Shopping e Outlets do Brasil se une à campanha de arrecadação em prol das vítimas das chuvas no litoral paulista

Foto: Arquivo - Parque Shopping Barueri

Empreendimentos da rede estão recolhendo doações que serão direcionadas para ONGs responsáveis

Buscando levar recursos e ajudar a população atingida pela forte chuva dos últimos dias no litoral paulista, empreendimentos da General Shopping E Outlets do Brasil em São Paulo estarão recolhendo doações que serão direcionadas para ONGs que estão atuando diretamente na região.

Os pontos de coleta de roupas e alimentos não perecíveis incluem o Parque Shopping Maia, Shopping Bonsucesso e o Poli Shopping Guarulhos, em Guarulhos, além do Outlet Premium São Paulo, em Itupeva, e Outlet Premium Grande São Paulo, em Itaquaquecetuba, Parque Shopping Barueri e Unimart Shopping Campinas. Todas as doações nesses locais serão direcionadas para a G10 Favelas, responsável pela transferência para a região litorânea.

Além disso, as doações em dinheiro poderão ser realizadas diretamente para a ONG Gerando Falcões no PIX CNPJ 18.463.148/0001-28.

Segundo Francisco Ritondaro, presidente da GSOB, as doações podem ser feitas a qualquer horário durante o funcionamento dos shoppings nos lugares determinados. “É essencial que a sociedade e companhias se unam neste momento para somar esforços. Quanto mais conseguirmos reunir em doações, mais poderemos direcionar para as pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade”.

Conheça os locais de doação no empreendimento mais perto de você.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 16 empreendimentos em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Auto Shopping Internacional, Poli Shopping Guarulhos, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza e em breve Outlet Premium Imigrantes. Os shopping centers da General Shopping e Outlets do Brasil estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets do Brasil também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.