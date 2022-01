Parnaíba assume vice-presidência da câmara de economía urbana do Mercocidades

Foto: Divulgação

No final de 2021, Santana de Parnaíba foi nomeada para cargos importantes dentro do Mercocidades, que reúne 10 países da América do Sul para a troca de experiências e discussão de assuntos voltados ao desenvolvimento econômico, tecnológico e sustentável destes países.

Durante a 26ª reunião geral da Cumbre Mercosul, realizada em Buenos Aires, e representada pelo Secretário de Emprego e Desenvolvimento, Mauro Brunetto, a cidade foi eleita como a vice-presidente da câmara de economia urbana, além de chegar a coordenação geral de desenvolvimento econômico local.

Com isso, o município alcança uma posição de destaque no cenário internacional, tendo a possibilidade de liderar ações relacionadas aos temas de economia e tecnologia.

Desde 2014, Santana de Parnaíba faz parte do Mercocidades, onde apresenta aos demais membros as políticas públicas de sucesso implementadas na cidade para o desenvolvimento econômico, tecnológico além da enorme gama de serviços de alto nível prestados à população e que tem se tornado a marca registrada da cidade, tendo como consequência o crescimento sustentável e comprometido com as 17 metas dos ODS.