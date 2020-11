Prefeito Elvis Cezar faz a entrega do Parque Tibiriçá o sexto entregue em menos de 7 anos em Santana de Parnaíba

Fotos: Marcio Koch/ Secom

Mais três parques estão sendo construídos nos bairros Jardim Itapuã, Refúgio dos Bandeirantes e Cristal Park, totalizando 9 até o final do ano

No último final de semana (08/11), a população do bairro 120 comemorou a entrega de mais uma obra para a região, o Parque Tibiriçá, que conta com uma estrutura completa para proporcionar lazer e qualidade de vida para os moradores de toda a cidade.

O equipamento tem uma ampla área verde, playgrounds, quadras de futebol de areia e vôlei, campo de futebol com arquibancada, pista de skate e de BMX, além de uma pista de caminhada por todo o parque, porém, por motivo de segurança, algumas das atividades no parque ainda não são permitidas e todas as medidas de segurança estão sendo tomadas na entrada para que a população se mantenha protegida da Covid-19.

Em sua fala, na inauguração, o prefeito Elvis Cezar destacou o passado recente da cidade com relação ao esporte e lazer e sobre o sonho de construir um parque digno para a população do município. “Não tínhamos uma quadra de esportes na cidade e hoje, nós temos seis parques, essa é uma conquista de muitos anos que sonhávamos juntos e entregar uma obra com essa magnitude para a população aqui do bairro da Fazendinha e do Cento e Vinte é uma alegria muito grande para mim como prefeito de Santana de Parnaíba”, disse.

Ainda na área do esporte, outras importantes obras devem ser entregues neste ano como o Complexo Esportivo do bairro Cidade São Pedro, a Arena de Esportes e o Estádio Municipal, proporcionando cada vez mais opções para a prática esportiva e consequentes melhorias na saúde e qualidade de vida da população parnaibana.