Projeto Verão do Programa Parnaíba Mais Leve proporciona qualidade de vida para os munícipes

Foto: Secom

Pensando em levar mais qualidade de vida para a população, a Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba iniciou nesta terça-feira (16/01), o Projeto Verão do programa Parnaíba Mais Leve, no Bolsão de Estacionamento, no Centro e no Núcleo Fazendinha.

O projeto ficará disponível até o dia 22 de fevereiro, com aulas livres de Zumba e Hit ministradas por um professor de dança em cada local, e para participar não é necessário fazer inscrição, basta comparecer às terças e quintas, a partir das 19h, nos polos citados acima.

Vale lembrar que o Parnaíba Mais Leve está previsto para iniciar dia 05 de março e está com pré-inscrições abertas. Para mais informações sobre os programas que são oferecidos pela Secretaria da Mulher basta entrar em contato pelo telefone: 4154-6248.