Iguatemi Alphaville terá Caranaval na Selva Divertida, com a Celelê e seus personagens no dia 3 de fevereiro

Serviço: Show “Carnaval na Selva Divertida” de Celise Melo (Celelê)

Faixa Etária: Livre – Indicamos para crianças de 2 a 8 anos

Duração: 40 minutos

Sábado, 03 de Fevereiro, às 16 horas - Entrada Grátis

Local: Livraria Da Travessa – Shopping Iguatemi Alphaville – Alameda Rio Negro 111 – Piso Xingu – Barueri SP

* No dia do Show estarão à venda os Livros “Os Amigos na Selva Divertida” e “Praticar Esportes”(educativos e com partituras musicais) e o DVD “Videoclipes da Celelê”.

*Vídeos no Canal Youtube Celelê e Amigos-Educativo!

**O EP Digital “Celelê Latino“ com músicas em português, italian.o, inglês e espanhol, já disponível nas principais plataformas mundiais de download, streaming e lojas digitais (Spotify, Amazon Music, Deezer etc.)

A artista Celise Melo, em 1993, criou a personagem Celelê e já se apresentou ao vivo no Brasil, em Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra e Israel com sucesso de público e crítica, mantendo sempre sua originalidade e autenticidade.