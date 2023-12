Santana de Parnaíba inaugura presépio e recebe mais de 30 mil visitantes durante o primeiro final de semana

Fotos: Secom

A noite de inauguração do Natal de Luz de Santana de Parnaíba registrou a visitação de mais de 10 mil pessoas, entre turistas e moradores. O ponto mais alto do evento foi a abertura das cortinas do Presépio Napolitano, momento seguido pelo acender simultâneo de mais de 500 mil micro lâmpadas de LED espalhadas pela Praça 14 de Novembro, pelo Centro Histórico e vários pontos da cidade, e pela atração musical com o tenor Thiago Arancam.

“Hoje Santana de Parnaíba está no mapa do desenvolvimento e da alegria. Eu fico muito feliz porque hoje é um dia especial; o Natal traz amor, prosperidade, paz de espírito”, disse o prefeito Marcos Tonho.

Na lista de personalidades que participaram do evento estavam o Padre Marcelo Augusto da Paróquia Santa Ana (responsável pela bênção de abertura), a vice-prefeita Rosália Dantas, o ex-deputado estadual Cezar, secretários municipais e representantes do poder legislativo local. “É espetacular a oportunidade da gente estar no Natal de Luz, isso me deixa muito feliz, o Natal vem trazer esperança pra gente”, destacou o ex-deputado.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, organizadora do Natal de Luz, só nos primeiros três dias de programação o evento recebeu mais de 30 mil pessoas.

O Natal de Luz será encerrado no dia 6 de janeiro, com a Folia de Reis. Durante os fins de semana haverá ainda uma extensa programação musical, com artistas da cidade e região. Em sua nova passagem por Santana de Parnaíba, o tenor Thiago Arancam fez questão de falar da cidade. “Natal mais bonito não há, lugar mais incrível não há. Então venha à Santana de Parnaíba que a programação é extensa e tem muita atração para você e toda a sua família”, convidou o tenor.

Além do presépio, da Casa do Papai Noel e Feira da Mulher Empreendedora (com 57 barracas e mais de 170 expositoras divididas em grupos), o Natal de Luz também conta com um tobogã e um túnel de cores pelas ruas do Centro Histórico, espaço Jurassic City (com exposição de peças do mundo dos dinossauros e bonecos articulados), e vários pontos de decoração pela cidade. Exemplos do Monumento aos Bandeirantes, Viário da Ponte, Largo São Bento, Estrada dos Romeiros.

“A gente convida a todos para virem conhecer a Feira da Mulher Empreendedora junto com todas as atrações do Natal de Luz”, concluiu Andréa Bueno, que representou a secretária da Mulher e da Família, Selma Cezar.