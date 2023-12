Prefeitura de Santana de Parnaíba faz grandes investimentos por toda cidade

Foto: Secom

Nos últimos 10 anos, foram realizadas mais de 200 obras e, em breve, será entregue o maior sonho dos parnaibanos: o novo hospital municipal

A cidade de Santana de Parnaíba vem passando por um grande desenvolvimento nos últimos anos, impulsionada por uma visão que busca o progresso por parte da administração municipal e que tem por intuito construir um futuro cada vez melhor para seus cidadãos. Diante disso, a prefeitura vem investindo cada vez mais em áreas cruciais para o bem-estar da população.

Na área da educação, estão sendo realizados investimentos estratégicos para criar um ambiente de aprendizado enriquecedor. Foram entregues à população 27 escolas com infraestrutura nunca vista antes na cidade, colégios modernos com quadras poliesportivas e piscinas, criando um ambiente enriquecedor, para que os alunos se desenvolvam da melhor forma. Atualmente, estão sendo construídos quatro colégios: Carlos Alberto, Abelardo, Sete Anões e Chácara Solar II, que atenderão os moradores da Fazendinha, Cento e Vinte e Colinas da Anhanguera. Os locais vão atender, no total, cerca de 4.735 alunos.

Além disso, os colégios contam com tecnologias educacionais e programas inovadores para elevar ainda mais o padrão de ensino, como as aulas de robótica, salas makers, chromebooks, programas Mind Lab e Brain Academy.

A saúde dos parnaibanos é uma prioridade inegociável, e a prefeitura segue fortalecendo os serviços de saúde de forma significativa. Um dos maiores sonhos dos parnaibanos foi realizado, a construção da maternidade municipal. E, para melhorar ainda mais os serviços que já são oferecidos, o novo hospital e a maternidade municipal já estão com obras em reta final.

O bairro do Ingaí é um exemplo dos investimentos descentralizados. No local está sendo construída a Unidade Básica de Saúde (UBS), que irá proporcionar comodidade, qualidade e ampliação nos atendimentos, além de economia aos cofres públicos, já que sairá de um local alugado, que foi adquirido de maneira emergencial para que moradores do local não precisassem mais ser atendidos em ônibus.

As unidades de saúde contarão com equipamentos de última geração e programas de prevenção, que estão sendo ampliados aos já existentes para não apenas tratar doenças, mas promover um estilo de vida saudável e preventivo.

A segurança dos cidadãos é um compromisso da administração municipal e vale destacar os diversos investimentos que estão sendo realizados, como a aquisição de novos armamentos e equipamentos, cercas virtuais com câmeras de monitoramento e sistema detecta em diversos pontos da cidade, a implantação da Delegacia da Mulher, além da política de iluminação de LED, que já atendeu a 100% do município e tem reduzido os índices de violência, em especial contra as mulheres. A gestão também promove treinamento constante e atua em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Vale ressaltar que está sendo construída a nova base da GCM, que ficará localizada na Estrada dos Romeiros, próximo ao portão 1 da Barragem Edgar de Souza, em um lugar estratégico para atender as ocorrências com mais facilidade. O espaço terá uma área de 4 mil m² e diversos ambientes, como academia, refeitório, área para limpeza de viaturas, estande de tiro, entre outros, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para os guardas que trabalham no município.

A paisagem urbana da cidade também se transformou por meio de uma série de projetos ambiciosos de infraestrutura. Ruas foram pavimentadas e revitalizadas, foram realizadas duplicações das Avenidas Tenente Marques, Paiol Velho, Yojiro Takaoka, Universitário e Via Parque.

Para diminuir os congestionamentos e gerar mais fluidez no trânsito de Alphaville, foi realizada a construção do Túnel na Praça da Paz, que liga a Avenida Marcos Penteado de Ulhôa com a Av. Universitário.

Pensando nas pessoas, outra importante obra foi a construção dos parques municipais, que atualmente são nove em diversos bairros promovendo a convivência, a qualidade de vida, o lazer e a saúde.