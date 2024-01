Santana de Parnaíba – Prefeito Marcos Tonho entrega mais de 80 aparelhos aos parnaibanos gratuitamente

Foto: Secom

Para promover a saúde auditiva e o bem-estar da população, nesta terça-feira (19/12), 85 aparelhos auditivos foram entregues gratuitamente para os moradores cadastrados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

O evento aconteceu no auditório do Centro Administrativo Bandeirantes e contou com a presença do prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, do vereador Gino Mariano, do secretário de Desenvolvimento Social, Fábio Mendonça. A entrega dos aparelhos tem como objetivo principal proporcionar uma melhora significativa na qualidade de vida dos beneficiários, sobretudo nas suas atividades diárias, além de assegurar que aqueles com deficiência auditiva tenham as mesmas oportunidades e acessibilidade.

Presente no evento, o prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, enfatizou a satisfação de promover essas ações que proporcionam bem-estar aos munícipes “Ao longo do ano, já entregamos mais de 400 aparelhos auditivos, que em média custam 5 mil reais. Então fico muito feliz por entregar esses aparelhos e melhorar a qualidade de vida de cada um que está aqui. Meu coração se enche de alegria em poder continuar o trabalho que veio desde 2013”.

Para receber os aparelhos auditivos é necessário fazer a solicitação no CRAS mais próximo de sua residência com a receita de audiometria e atender aos pré-requisitos, como: ser homologado no município, residir em Santana de Parnaíba há mais de um ano e ter renda familiar de até dois salários mínimo e não ter recebido o benefício do aparelho nos últimos dois anos.