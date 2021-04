Santana de Parnaíba: Prefeitura se antecipa e inicia vacinação contra Influenza neste sábado (10)

Foto: Sandro Almeida/ Secom

Para imunizar os grupos prioritários o mais breve possível contra a Influenza, a Prefeitura de Santana de Parnaíba se antecipa com relação ao calendário nacional (que prevê o início das aplicações na segunda, 12) e inicia neste sábado (10) a campanha de vacinação contra a doença nas unidades de saúde do município, das 08h às 17h, com exceção das UBSs Chácara das Garças, Refúgio dos Bandeirantes, Sítio do Morro e Ingaí, que funcionarão até às 16h.

Crianças de seis meses de vida a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde fazem parte do primeiro grupo prioritário a receber o imunizante e devem ser vacinados até o dia 10/05.

(Confira na tabela o cronograma nacional para os demais grupos prioritários).

Importante destacar que, a princípio, as vacinações se darão apenas aos sábados, pois apesar de o município dispor de toda estrutura necessária para as aplicações depende do recebimento das doses enviadas pelo Estado para o andamento da campanha e que a imunização contra a Influenza se faz importante também no combate ao coronavírus, já que eliminará sintomas similares aos causados pela Covid-19.

Vale também ressaltar que não deve ser feita a vacinação simultânea contra a influenza e o coronavírus, devendo o paciente optar, preferencialmente, pela imunização contra a Covid-19, e respeitar um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.