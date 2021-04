08 de abril – Dia mundial da luta contra o câncer

Colaboração: Saúde de Santana de Parnaíba

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. As células saudáveis se multiplicam quando necessário e morrem quando o organismo não precisa mais delas. O câncer ocorre quando o aumento de células do corpo está fora de controle, e elas se dividem muito rápido.

Causas

O câncer é causado por alterações (mutações) no interior das células.

Fatores de risco

Idade; Histórico familiar; Condições de saúde; Fatores ambientais; Seus hábitos.

Certas escolhas de estilo de vida são conhecidas por aumentar o risco de câncer. Fumar, beber mais do que um drinque por dia (para mulheres de todas as idades e pessoas com mais de 65 anos) ou dois drinques por dia (para os homens com menos de 65 anos), a exposição excessiva ao sol ou queimaduras frequentes, obesidade e ter relações sexuais desprotegidas podem contribuir para o câncer.

Sintomas de Câncer

Os sinais e sintomas causados pelo câncer variam dependendo de que parte do corpo é afetada. Alguns sinais e sintomas gerais, que não são específicos para o câncer e devem ser cruzados com outros fatores de risco, incluem:

Fadiga Protuberância ou área de espessamento que pode ser sentida sob a pele; Mudanças de peso, incluindo a perda não intencional ou ganho; Alterações da pele, tais como amarelecimento, escurecimento ou vermelhidão da pele, feridas que não cicatrizam ou alterações moles; Mudanças nos hábitos intestinais ou da bexiga; Tosse persistente; Dificuldade em engolir; Rouquidão; Indigestão persistente ou desconforto depois de comer; Dor muscular ou nas articulações persistente e sem causa aparente; Febre ou suores noturnos persistentes sem causa aparente.

Diagnóstico de Câncer

Assim como os sintomas, os exames para diagnosticar o câncer variam dependendo do tipo e da localização do tumor. Os testes mais comuns incluem:

Biópsia do tumor; Exames de sangue (que buscam por substâncias químicas como marcadores tumorais); Biópsia da medula óssea (para linfoma ou leucemia); Radiografia torácica; Hemograma completo; Tomografia computadorizada; Ressonância magnética.

Tratamento de Câncer

Muitos tratamentos contra o câncer estão disponíveis. Suas opções de tratamento vão depender de vários fatores, como o tipo e estágio do câncer, sua saúde geral e as suas preferências. Juntos, você e seu médico podem medir os riscos e benefícios de cada tratamento do câncer para determinar o que é melhor para você.

Prevenção