Santana de Parnaíba renova contrato com MindLAb para auxiliar na educação em tempos de pandemia

Foto: Sandro Almeida/ Secom – Legenda: Alunos do Colégio Tom Jobim em Alphaville

A civilização mundial enfrenta a maior pandemia da história, gerando inúmeros desafios, sendo alguns deles: o efeito do distanciamento social e as adaptações educacionais nas competências socioemocionais e, visando uma educação inovadora para mais de 20 mil alunos da rede municipal que retornam às aulas presenciais na segunda-feira (08/03), com ferramentas que possam auxiliar na saúde mental e equilíbrio emocional dos alunos, a Secretaria de Educação renovou o contrato com a MindLab, empresa que desenvolveu o programa MenteInovadora, que está presente em mais de 20 países.

O programa utiliza jogos de raciocínio em aulas dinâmicas com a mediação de professores capacitados nas aulas presenciais ou remotamente para pais e filhos, com resultados comprovados no desenvolvimento cognitivo e socioemocional, desde alunos do ensino infantil até o pré-vestibular.

Por meio dos jogos os estudantes desenvolvem habilidades como a empatia, resiliência, capacidade analítica, equilíbrio emocional e o trabalho em equipe.