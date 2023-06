Tradicionais festas juninas e julinas acontecem na cidade de Santana de Parnaíba

Foto: Secom

Nos dias 17 e 18 de junho, a prefeitura de Santana de Parnaíba realizará a festa junina da 3ª idade no Bolsão de Estacionamento, na região central da cidade. No sábado a festa começará às 18h, com apresentação da quadrilha da terceira idade às 20h. Em seguida, a festa contará com a atração musical de Fabinho Zabumbão.

Já no domingo a comemoração iniciará às 16h e a quadrilha da terceira idade se apresentará às 18h, seguida pela banda Pancadão dos Biriteiros. O evento ainda contará com barracas de comidas típicas juninas. O valor arrecadado será revertido para o trabalho com a terceira idade.

Outra festa que agitará a cidade é a do Fundo Social, que acontecerá de 30/06 a 02 de julho, no Estacionamento da Bracel, na Fazendinha. Durante a festa será vendido no local comidas típicas como pamonha, milho, hot dog, maçã do amor e pipoca e, ao longo dos dias, o arraiá oferecerá diversas atrações.