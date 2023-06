CCR ViaOeste informa cronograma semanal de obras no Sistema Castello-Raposo

A CCR ViaOeste informa seu cronograma de obras semanal a ser realizado entre os dias 12 e 18 de junho. Importantes melhorias estão sendo executadas pela concessionária, dentre elas a implantação de vias marginais na rodovia Castello Branco no trecho de Barueri, a construção do novo acesso para Osasco, além da duplicação da rodovia Raposo Tavares, no trecho entre Sorocaba e São Roque.

SP-280 – Rodovia Castello Branco

Está em andamento a implantação de vias marginais da rodovia Presidente Castello Branco (SP-280) entre os km 022+500 ao km 027+000 em Barueri, e faixas adicionais entre os km 027+000 ao km 031+650, pista oeste, em Itapevi. Outra obra de destaque é a construção da ponte sobre o Rio Tietê, que permitirá novo acesso para Osasco no km 15+800 da rodovia Castelo Branco. Também está sendo realizada pela concessionária a duplicação e construção de dispositivo do km 49 ao 51, em Araçariguama. A CCR ViaOeste realiza constantemente serviços de conservação nas rodovias, como recuperação do pavimento, roçada e limpeza dos canteiros, bem como melhorias na sinalização e sistema de drenagem.

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares

Está sendo executada pela concessionária a duplicação da rodovia Raposo Tavares, entre Sorocaba e São Roque. As obras incluem a implantação de dispositivos de acesso e retorno nos quilômetros 69+000, 74+200, 76+900 e 80+800. No município de São Roque – SP, ocorrem as obras Implantação de dispositivo de retorno no km 54+300.

SP-075 – Rodovia Senador José Ermírio de Moraes

Na Rodovia Senador José Ermírio de Moares, conhecida como Castelinho, serão executados serviços de conservação e manutenção ao longo da rodovia, que vai de Itu a Sorocaba, incluindo limpeza, roçada, manutenção dos sistema de drenagem, além de instalação e reposição de placas e demais itens de sinalização da rodovia.

A CCR ViaOeste destaca que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados. Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se que os clientes, sempre que possível, programem seus deslocamentos. Condições de tráfego no Sistema Castello-Raposo podem ser conferidas por meio dos canais de comunicação da CCR ViaOeste: 0800 701 5555, no site www.viaoeste.com.br e pelo WhatsApp (11) 2664-6120.

Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR: O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br