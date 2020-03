Vacinação contra H1N1 em Alphaville, para IDOSOS. Saiba os locais. Começa amanhã, com escalonamento pelo mês de aniversário.

Atenção, vacinação de “idosos”, apenas: (outras faixas etárias terão as datas publicadas posteriormente)

Em Alphaville/ Santana de Parnaíba – Será no Centro de Sustentabilidade, perto da UBS, porém, em direção à entrada do Alphaville Burle Marx. A vacinação terá escalonamento – segunda (23) nascidos em janeiro; terça (24) nascidos em fevereiro; quarta (25) nascidos em março; quinta (26) nascidos em abril; sexta (27) nascidos em maio; sábado (28) e domingo (29) não tem vacinação; segunda (30) nascidos em junho; terça (31) nascidos em julho; quarta (01/04) nascidos em agosto; quinta (02) nascidos em setembro; sexta (03) nascidos em outubro; sábado (04) e domingo (5) não tem vacinação; segunda (6) nascidos em novembro; terça (7) nascidos em dezembro.

Em Alphaville/ Barueri: sem escalonamento, na FIEB da Alameda Andrômeda.