Willian e David Luiz trazem para Santana de Parnaíba-SP o Jogo das Estrelas Brasil no dia 20 de Dezembro, às 19h

A partida de futebol que reúne astros da música, esporte e televisão será revertida para o Fundo Social da cidade de Santana de Parnaíba-SP. A entrada é 2 kg de alimentos não perecíveis

No dia 20 de dezembro, segunda-feira, a partir das 19h, Santana de Parnaíba-SP será palco do tradicional “Jogo das Estrelas Brasil”, que reúne personalidades do esporte, da música e da televisão brasileira. A partida de futebol será realizada no Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, localizado na Rua João Santana Leite, s/nº – Campo da Vila.

A entrada é 2 kg de alimentos não perecíveis que serão destinado ao Fundo Social de Santana de Parnaíba e deverão ser trocados nos seguintes pontos de troca: Parque Municipal Tibiriçá (Estrada Ana Procópio de Moraes, Nº 400); Arena de Esportes (Ginásio Multiuso | Estrada Tenente Marques); Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva (Rua: João Santana Leite); Parque Municipal Cidade São Pedro (Avenida Jaguari, Nº 1357); Parque Municipal Parque Santana (Estrada dos Romeiros, altura do KM 36,5); Parque Municipal Colinas da Anhanguera (Rua: Yolanda Mohaly, Nº 121).

Importante destacar que só poderão entrar no estádio pessoas devidamente vacinadas ou com teste negativo para covid. A comprovação poderá ser feita mediante a apresentação do certificado digital de vacinação, disponível no aplicativo ConecteSUS, ou do comprovante impresso emitido por instituição governamental brasileira ou estrangeira.

Segundo um dos realizadores do evento, o futebol foi escolhido por ser um esporte popular e que pode atrair um grande número de pessoas. “Com a finalidade de proporcionar entretenimento, descontração e fraternidade entre os artistas, o “Jogo das Estrelas Brasil” busca conscientizar e mobilizar a população de Santana de Parnaíba-SP. O placar será um detalhe em comparação com a relevância da causa”, comenta Danilo Andrade.

O público esperado no estádio é de crianças, mulheres e homens de todas as idades e de toda a região. “Convidamos a todos para assistirem à esta partida festiva e que será inesquecível na história de Santana de Parnaíba”, destaca Willian, jogador do Corinthians e um dos padrinhos do evento.

Já o zagueiro David Luiz lembra da importância da causa: “o nosso objetivo é levar alegria para quem for assistir ao jogo e, principalmente, poder ajudar quem precisa. Se cada um fizer a sua parte, teremos uma grande festa e no final muitos alimentos arrecadados”.

Grandes nomes

Entre os nomes convidados para a partida estão Willan, David Luiz, Aranha, Ernani, Júnior, Amaral, Edmilson, Lulinha, Edno, Lucas Braga, Dentinho, Narciso, Zé Roberto, Neto, Sousa, Falcão, Dodô, Fabiano, Marcos Assunção, Domingos, Michel Bastos, Ricardo Oliveira, Lúcio, Marcos Senna, Pedrinho, Jadson, Flávio Conceição, árbitro Margarida, o ator Eri Jhoson, os cantores Vavá e Enzo Rabelo, os influencers Ju kanalha, Felipe Prior, Cartolouco e muitos outros que ainda estão sendo convidados.

“Como trata de uma partida festiva, pode acontecer de um ou outro nome não estar presente por imprevistos e agendas, mas pelo menos 80% dos convidados comparecem, inclusive nomes que não estão na lista”, explica Willian.

