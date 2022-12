CCR AutoBAn prevê movimento de 600 mil veículos durante Operação Ano Novo

Foto: CCR

Fluxo intenso está previsto no retorno do feriado, das 15 às 23 horas de domingo, no sentido Capital

A CCR AutoBAn estima fluxo de 600 mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Ano Novo, entre saída e chegada à Capital, no período entre a zero hora de quinta-feira (29/12) e 24 horas de domingo (01/01). Para viajar com mais tranquilidade e conforto, a concessionária orienta os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso, especialmente no domingo.

Na saída, estão previstos maiores movimentos no sentido Interior, das 16 às 19 horas de sexta-feira (30/12) e das 9 às 11 horas de sábado (31/12). No retorno, é esperada concentração de veículos no sentido Capital, das 15 às 23 horas de domingo (01/01).

Os motoristas podem obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços, como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Para utilizar o serviço é necessário salvar o número (11) 4589-3999 na agenda de contatos do celular. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site da CCR AutoBAn – www.autoban.com.br – direciona o cliente automaticamente para o aplicativo ou versão web.

O SOS Usuário da concessionária também conta com o Disque CCR AutoBAn, com atendimento telefônico a partir do número 0800 055 55 50 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia. Condições de tráfego no Sistema Anhanguera-Bandeirantes também podem ser acessadas no site da concessionária.

Movimento Afaste-se

A concessionária CCR AutoBAn, está desenvolvendo desde maio o Movimento Afaste-se, que foi criado para proteger aqueles que trabalham prestando atendimento aos veículos que trafegam nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

A proposta é que o condutor de veículo, ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro. Outra orientação é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. Também é muito importante estar sempre alerta para permitir que aqueles que estão afastando-se de uma via em atendimento consigam passar para a próxima faixa.

O ato de afastar-se dá à polícia, socorristas de emergência e outros veículos de serviço, espaço adequado para a realização do trabalho nas rodovias, reduzindo o perigo dos profissionais que estão atuando em uma ocorrência. No caso de um acidente grave, envolvendo vários veículos e múltiplas vítimas, podem ser acionadas diversas equipes de atendimento da concessionária, incluindo inspeção de tráfego, guincho leve e pesado, ambulâncias das equipes de Atendimento Pré-hospitalar e caminhão de combate a princípio de incêndio. Além desses recursos, que contam com mais de uma dezena de profissionais, também participam de atendimentos a Polícia Militar Rodoviária, ambulâncias do Samu e Corpo de Bombeiros.

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br