Publieditorial – Que tal um brunch na Catedral da Sé ou no Mosteiro São Bento?

O termo brunch vem da junção das palavras inglesas breakfast (café da manhã) e lunch (almoço), portanto, esse programa nada mais é do que um momento especial que combina as duas refeições, normalmente, com pratos sofisticados, sucos, bebidas quentes e champanhe.No centro da capital paulista, é possível participar de brunchs em dois ambientes de fé icônicos: a Catedral da Sé e o Mosteiro São Bento.“São programas riquíssimos, que unem gastronomia, cultura e história”, afirma Silvio Sallowicz, especialista em turismo e CEO da Duo & Ecco, referência em viagens de incentivo, eventos e campanhas para o setor corporativo.Em tempo: a Catedral da Sé fica no centro de São Paulo e é considerada um dos maiores templos de arquitetura gótica de todo o mundo. Por ali, no marco zero da capital paulista, o Brunch na Catedral é assinado por um chef diferente a cada mês, oferecendo um buffet livre com várias delícias. O programa inclui, ainda, apresentação de música clássica e passeio guiado por ambientes exclusivos da catedral, com direito a visitar espaços onde os bispos se reúnem e, ainda, a subir até a cúpula, para uma visão panorâmica do centro da cidade. Neste mês de dezembro, a catedral está oferecendo um exclusivo almoço de Natal, no dia 25, às 12h30, logo após a missa solene, agendada para às 11h, com tour opcional e menu natalino, além de ter as bebidas inclusas (vinho tinto, espumante, suco e refrigerante). O valor por pessoa é R$ 470 e é preciso reservar antes por telefone (veja contato a seguir).E já há brunches agendados para 2023. No mês de Janeiro, os eventos acontecem nos dias 15, 22 e 25 (sendo esta uma edição especial por ocasião do aniversário de São Paulo). E em fevereiro nos dias 5, 11 e 12.Já o Mosteiro São Bento, imponente construção secular que fica bem em frente à estação São Bento do metrô, abre suas portas, normalmente, todos os últimos domingos do mês para o Brunch no Mosteiro. Com um cardápio feito em colaboração entre os monges e chefs renomados, o programa acontece após a missa dominical e conta com música ao vivo e tour guiado pelo local.

Os dois brunches têm todo o lucro revertido para a Igreja e suas obras sociais. Por se tratar de eventos que acontecem apenas uma vez ao mês, os lugares esgotam rapidamente. Informações sobre valores e datas das próximas edições podem ser obtidas pelos canais a seguir:

Brunch na Catedral:

Instagram: @brunchnacatedral

Telefone: (11) 98496-9702

Brunch no Mosteiro:

Instagram: @brunchnomosteiro

Telefone: (11) 94075-0593

Sobre a Duo & Ecco: com atuação no Brasil e no mercado internacional, a empresa é referência em viagens de incentivo, eventos corporativos, premiações de colaboradores e live marketing. No mercado brasileiro, sua reputação é reconhecida amplamente, sendo que faturou 22 Prêmios Caio, conhecido como o Oscar do mercado de eventos. É a empresa pioneira em seu modelo de negócios, com a inovação como pilar central de seus negócios, e também a primeira do segmento a receber a certificação internacional SITE Crystal Awards. No DNA do grupo está a inovação e a personalização, além da empatia e do apoio à diversidade e à inclusão. Recentemente, as viagens de capacitação executiva entraram no portfólio de serviços. Com grande reputação e credibilidade, a empresa comemora seus 27 anos com o lançamento de uma marca única, a Duo & Ecco, fusão das duas organizações fundadas pelo CEO Silvio Sallowicz e seu sócio Gerson Palmeira. A atenção aos detalhes, a criatividade e o planejamento impecável são características que a Duo & Ecco adota para criar experiências memoráveis.