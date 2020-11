CCR RodoAnel alerta motociclistas sobre cuidados com segurança

Foto: Divulgação

Concessionária está promovendo no mês de novembro ações em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária no trecho oeste do Rodoanel

Durante o mês de novembro, a CCR RodoAnel está realizando ações de conscientização buscando alertar os motociclistas sobre os cuidados com a segurança no trânsito. A iniciativa é organizada em parceria com a Polícia Militar Rodoviária e acontece nos entroncamentos do trecho oeste do Rodoanel com as principais rodovias.

Aos sábados e domingos, as abordagens são promovidas nos entroncamentos com as rodovias Castello Branco e Régis Bittencourt, com foco na conscientização dos motociclistas que conduzem veículos de alta cilindrada. Também estão programadas ações todas quartas-feiras, alternadamente nas praças de pedágio dos entroncamentos com as rodovias Raposo Tavares, Bandeirantes, Castello Branco, além da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no trecho inicial do Rodoanel, voltadas às motocicletas de baixa cilindrada.

“Promovemos abordagens educativas, sempre com o intuito de chamar a atenção dos motociclistas para o respeito às leis de trânsito e para os cuidados com a segurança ao pilotar nas rodovias”, enfatiza o coordenador de Tráfego da CCR RodoAnel, Joelson Ferreira. A imprudência e a falta de manutenção das motos, segundo ele, estão entre as principais causas de acidentes graves. “Por isso, nossas equipes realizam constantemente este trabalho de conscientização, reforçando sempre a importância de pilotar de forma defensiva e consciente”, destaca.

No material impresso distribuído pelos profissionais da CCR RodoAnel há orientações sobre os itens de segurança pessoal, incluindo a obrigatoriedade de uso do capacete e demais equipamentos de proteção, como calçados apropriados, luvas e aplicação de material refletivo no capacete e jaqueta. O coordenador de Tráfego também ressalta a importância dos cuidados com a manutenção das motocicletas, principalmente sobre as condições dos pneus, freios, farol, lanterna e corrente.

“Ao trafegar pelas rodovias, os motociclistas devem sempre respeitar os limites de velocidade, especialmente nos trechos urbanos. Também devem pilotar de forma adequada nas faixas de rolamento, com distância entre os veículos e nunca pelo corredor, pois o risco de colisões e tombamento é bastante grande e as consequências dos acidentes podem ser muito graves”, alerta Ferreira. É importante informar que as ações de conscientização respeitam todas as recomendações e cuidados exigidos pelas autoridades de saúde para evitar a transmissão do coronavírus.