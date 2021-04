CCR ViaOeste e Sest Senat orientam motoristas sobre prevenção à Covid-19

Foto: CCR

Ação será realizada nesta quinta-feira (08/04) no km 74 da rodovia Castello Branco

Caminhoneiros receberão kit de higiene e máscaras descartáveis

Os cuidados para prevenir a Covid-19 serão transmitidos os caminhoneiros em uma ação educativa que será promovida nesta quinta-feira (08/04), no Posto Geral de Fiscalização (PGF) do km 74 da rodovia Castello Branco, em Itu. A iniciativa é realizada através de uma parceria entre a CCR ViaOeste e o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte).

Os motoristas receberão um kit com frasco de álcool gel, uma flanela, sabonete, saboneteira e três máscaras descartáveis. O objetivo da ação é alertar os profissionais que trabalham com transporte para os cuidados necessários para evitar o contágio com o coronavírus.

“Esta é mais uma iniciativa que realizamos para chamar a atenção dos caminhoneiros para esse grave problema. Sabemos que as rotinas de trabalho são intensas e que o transporte de todos os tipos de insumo é fundamental para que possamos vencer esse período difícil da pandemia. Mas é importante que os motoristas tomem todas as medidas de higiene e cuidados necessários para evitar essa doença”, enfatiza o coordenador de tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira.

Serviço:

Orientação de segurança no trânsito

Local: km 74 da rodovia Castello Branco, em Itu

Data: 8 de abril

Horário: das 7 às 11 horas