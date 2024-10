Criativa SP anuncia a sua 1ª edição em São Paulo

Foto: Divulgação

Feira de produtos e técnicas para artes e artesanato, reunirá artistas, artesãos, lojistas e entusiastas da arte de 6 a 9 de novembro próximo à Avenida Paulista, em São Paulo

São Paulo, 26 de setembro de 2024 - A Criativa SP, feira de produtos e técnicas para artes e artesanato, trará em sua primeira edição as principais novidades do setor, como técnicas e produtos para patchwork, scrapbooking e artesanato em geral. Idealizada e produzida pela WR São Paulo, também produtora das feiras Mega Artesanal e Artesanal Centro-Oeste, Sul e Nordeste, a Criativa SP reunirá artistas, artesãos, lojas e entusiastas da arte para compartilhar conhecimentos, promover suas criações e oferecer oficinas práticas. A feira acontece de 6 a 9 de novembro, no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo, e reunirá marcas como Artesanato Santista, Eva e Eva Tecidos, Mabber, e Cake Scrap Brasil.

“A Criativa SP é uma oportunidade imperdível para quem deseja explorar e aperfeiçoar suas habilidades artísticas. Nessa primeira edição teremos exposições, cursos, projetos, kits e presentes exclusivos de artesanato prontos para a venda. Além disso, o evento promoverá o intercâmbio de técnicas tradicionais e contemporâneas, conectando culturas e proporcionando uma rica troca de experiências entre artesãos e visitantes, além das novidades em artesanato para o fim do ano.” ressalta Rita Mazzotti, diretora da WR São Paulo.

Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria, no dia da feira, com validade para um dia.

SERVIÇO

CRIATIVA SP 2024

Data: 6 a 9 de novembro de 2024

Local: Centro de Eventos São Luís

Endereço: R. Luís Coelho, 323 – Consolação, São Paulo – SP, 01309-001

Horários: Das 11h às 18h

Ingressos: disponíveis na bilheteria, durante a feira

Valores: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Restrições: Proibida e entrada de menores de 12 anos, exceto lactentes de até 2 anos

Outros detalhes: wrsaopaulo.com.br/criativasp



Sobre a WR São Paulo

A WR atua há mais de 20 anos na organização de feiras e congressos, sendo referência nacional e internacional no setor de arte, artesanato e trabalhos manuais. Desde então, responde pela realização das principais feiras do setor, com ênfase na oferta de cursos, oficinas e workshops para capacitação e reciclagem de técnicas e de espaços de inspiração, com exposições, simulações de ambientes, instalações etc. Integram o calendário de feiras a Mega Artesanal (São Paulo/SP), a Artesanal Sul (Porto Alegre/RS), a Artesanal Nordeste (Olinda/PE), a Brazil Patchwork e Scrapbooking Show (São Paulo/SP), e a Criativa SP (São Paulo/SP).

Saiba mais em https://wrsaopaulo.com.br