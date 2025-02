Governo de SP inaugura novo CGE e central de radares e alertas meteorolÃ³gicos com investimento de R$ 47 mi

Foto: Secom

Defesa Civil terá centro voltado a estratégias de resiliência e prevenção e contará com tecnologia avançada de monitoramento para agilizar atuação em eventos climáticos extremos

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta quinta-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes, o novo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado e o Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos (Cepram). A iniciativa integra a campanha SP Sempre Alerta, que aprimora a gestão de riscos, a prevenção e a atuação do Governo de São Paulo frente a desastres naturais e eventos climáticos extremos. No total, o investimento na modernização do CGE e na instalação do Cepram foi de R$ 47,1 milhões.