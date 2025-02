Santana de Parnaíba inicia construção de nova entrada do Bairro 120 e revoluciona mobilidade na região





Uma importante obra de infraestrutura transformará a mobilidade urbana da região da Fazendinha: a ligação entre o Bairro 120 e o Condomínio Vila Parque, realizada pela Rua Zodíaco, que estabelecerá uma nova entrada e saída direta para a Avenida Tenente Marques. Com a conclusão da obra, o Bairro 120 passará a contar com duas entradas e saídas, promovendo fluidez no trânsito e facilitando o acesso a diversos serviços e oportunidades.

Para os moradores do Condomínio Vila Parque, a novidade é um ganho significativo, já que a nova rota permitirá um acesso facilitado ao comércio, escolas, parque e empresas situadas na região. Essa integração vai ampliar a possibilidades de lazer e educação, elevando a qualidade de vida dos moradores.

Já para os habitantes do Bairro 120, a nova via é essencial para a mobilidade urbana, pois conecta o bairro a pontos estratégicos de emprego e serviços. A via direta para a Av. Tenente Marques, conhecida por sua alta movimentação, garante que o bairro se integre melhor com as principais áreas de desenvolvimento econômico, criando uma rede de conexões que beneficia não apenas os moradores, mas também impulsiona o comércio local e a geração de novas oportunidades.

Essa integração é vista como um passo fundamental para o desenvolvimento urbano sustentável, possibilitando uma conexão mais eficiente entre os bairros e estimulando o crescimento econômico regional.