Iguatemi celebra 15 anos de listagem na bolsa de valores do Brasil

Foto: Arquivo

Evento consolida o pioneirismo da empresa na B3 e reúne os seus principais executivos

São Paulo, dezembro de 2022 – A Iguatemi S.A. (IGTI11), uma das maiores companhias full service no setor, celebra os 15 anos da sua primeira oferta de ações na bolsa de valores do Brasil. Neste período, a companhia manteve uma trajetória robusta de crescimento, com a inauguração de novos empreendimentos, expansão de portfólio e a criação de novos negócios. O resultado disso é que, atualmente, a empresa conta com participação em 14 shopping centers, dois premium outlets e quatro torres comerciais, além do Marketplace Iguatemi 365 e das lojas próprias operadas pela i-Retail.

A comemoração do 15º aniversário de listagem ocorreu na manhã desta quinta-feira, 15 de dezembro, em um evento na B3 que contou com a presença de principais executivos da companhia. “Inovação, transparência, resiliência e pioneirismo são os pilares da nossa governança que nos conduziram até aqui. Nos empenhamos para que a Iguatemi seja reconhecida como a melhor empresa do setor, proporcionando a experiência para o nosso cliente e para nossos investidores”, afirma Cristina Betts, CEO da Iguatemi.

Em sua história, a Iguatemi protagonizou marcos importantes que posicionaram à frente dos movimentos do mercado. A empresa foi a primeira a operar um shopping center na América Latina e, em 2007, também a primeira companhia do setor a ser listada, fortalecendo suas práticas de governança corporativa. Um dos capítulos mais importantes desta trajetória ocorreu no final de 2021, quando a Iguatemi finalizou sua reestruturação societária e formou a Iguatemi S.A. O movimento fortaleceu o grupo frente ao processo de consolidação do setor de shoppings, pois permitiu à companhia seguir crescendo exponencialmente com o mais alto nível da governança corporativa em um modelo sustentável de negócio omnichannel.

Em 2022, a Iguatemi seguiu evoluindo. Entre os destaques, está a aquisição de 36% da participação remanescente do JK Iguatemi, o que faz a companhia deter agora 100% do empreendimento, um dos principais shopping centers do Brasil, e também uma oferta pública de ações, a primeira no setor desde 2019, que captou R$ 720 milhões. Este movimento teve como objetivo manter a estrutura de capital da companhia e seu crescimento inorgânico após a reestruturação societária do ano passado, além de aproveitar a alocação de capital em uma oportunidade única, mantendo uma alavancagem saudável após a aquisição do JK Iguatemi.

A companhia chega ao final de 2022 confiante e com boa expectativa para o próximo ano. “Durante estes 15 anos nós crescemos e evoluímos bastante, tendo como foco permanente a qualidade do nosso portfólio. Seguimos com os olhos voltados para o futuro e comprometidos com a evolução sustentável de nosso negócio”, conclui Cristina Betts.

Sobre a Iguatemi

A Iguatemi S.A. é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 Premium Outlets e 3 torres comerciais que juntos totalizam 724 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 477 mil m², além do seu marketplace, o Iguatemi 365. A operação nasceu conectada ao espaço físico para a entrega de uma experiência multicanal e conta com mais de 450 marcas nacionais e internacionais de moda, casa, beleza, empório e lifestyle. A Companhia participa da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais. As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.