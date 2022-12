CCR ViaOeste estima mais de 630 mil veículos para o feriado de Natal

Foto: Divulgação

Operação de Natal acontece no Sistema Castello-Raposo entre quinta-feira (22) e domingo (25/12)

A CCR ViaOeste estima que mais de 630 mil veículos devem realizar deslocamento característico de feriado de Natal no Sistema Castello-Raposo no período entre a zero hora de quinta-feira (22/12) e 24 horas de domingo (25/12). Ao longo de todo o feriado, as equipes da concessionária atuarão com foco em garantir as condições de fluxo e prestar atendimento aos motoristas com agilidade e eficiência.

Para viajar com mais tranquilidade, as concessionárias orientam os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intensos nas rodovias. Na quinta-feira (22/12) a previsão da CCR ViaOeste é que o movimento de veículos no sentido interior seja maior das 17h às 18h e na sexta, (23/12), o fluxo deve ser intenso das 15h às 20h. Já no sábado (24), o fluxo constante deve ser das 8h às 11h. No retorno, no domingo (25), a Concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital das 16h às 20h.

Na estrutura operacional, há o incremento de cinco veículos operacionais, totalizando 38 veículos entre viaturas de resgate e inspeção, guinchos leves e pesados, ambulâncias, moto socorro e moto socorro mecânico integramente dedicados ao atendimento nas rodovias.

O monitoramento de tráfego será realizado através de 72 câmeras do Circuito Fechado de TV – CFTV, todas integradas ao Centro de Controle Operacional – CCO da concessionária. Os motoristas ainda dispõem ao longo de todo trecho de 28 painéis eletrônicos orientativos posicionados estrategicamente nas rodovias.

A CCR ViaOeste em sinergia com a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária – PMR reforçam as ações de fiscalização nas rodovias durante o feriado.

Pagamento por aproximação

Desde novembro, a CCR ViaOeste passou a disponibilizar a opção do uso de cartões de débito e crédito por aproximação para o pagamento de pedágio, tornando mais rápido, fácil e seguro o pagamento da tarifa nas cabines manuais.

Epidemia da distração

A Concessionária chama atenção para as distrações ao volante em sua nova da campanha de segurança, a “Epidemia da Distração: Quanto vale a vida?”, uma websérie que traz nove vídeos sobre segurança viária, com foco nos hábitos e distrações que podem causar acidentes, como a utilização de celular na direção, prática que causa incômodo em quase um terço dos motoristas ouvidos em um levantamento recente realizado pela CCR com 9 mil motoristas em rodovias que cruzam o estado de São Paulo.

Os vídeos estão disponíveis nas redes sociais do Grupo CCR.

Vídeo: Evandro Moraes – Agente de Interação com o Cliente da CCR ViaOeste;

Atendimento nas rodovias

A CCR ViaOeste está no WhatsApp. Por meio do aplicativo de mensagens é possível obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias.

CCR ViaOeste: (11) 2664-6120

O canal integra o SOS Usuário das concessionárias, que também disponibiliza atendimento telefônico a partir do número 0800 701 5555 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia, além das câmeras de monitoramento de tráfego.

Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR: O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br