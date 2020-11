Rodovia Castello Branco expande desenvolvimento da Capital rumo ao interior e completa 52 anos hoje

Foto: Divulgação

Uma das mais importantes vias de acesso ao interior de São Paulo completa 52 anos nesta terça-feira (10/11) e é protagonista para o fomento do desenvolvimento regional

Projetada com um conceito de autoestrada até então nunca visto no País, a rodovia Castello Branco (SP-280) nasceu no final da década de 1960 como a mais moderna rodovia brasileira na época. Meio século depois, comemora seus 52 anos de amadurecimento e é um dos principais corredores que levam o desenvolvimento da Capital rumo ao oeste do Estado de São Paulo. Há 22 anos, a CCR ViaOeste contribui com esse crescimento regional, com R$ 1,5 bilhão investido na modernização da rodovia no trecho compreendido entre o km 13, em Osasco, até o km 79, em Itu.

Essa extensa via corta importantes municípios, que viram seu crescimento ser alavancado às margens da Castello Branco. O primeiro deles é Osasco. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o PIB (Produto Interno Bruto) de Osasco foi de R$ 77,9 bilhões em 2017, indicando que o município é a 6ª cidade mais rica de todo o Brasil e a 2ª do Estado de São Paulo. É a única não capital entre as seis cidades que concentram 25% do PIB nacional. O IBGE destaca que o crescimento de Osasco na participação da economia nacional ocorreu pelas atividades de serviços, sobretudo no comércio e atividades financeiras. Em comparação com o ranking de 2002, Osasco passou da 16ª colocação para a 6ª entre as cidades que mais geram riquezas.

Logo na sequência, vem Barueri. O município vem experimentando constante crescimento nos últimos anos e atualmente ocupa o 5º lugar no ranking das principais economias do Estado de São Paulo, com mais de R$ 47 bilhões de PIB. As vizinhas Santana de Parnaíba, Jandira e Itapevi também acompanham esse progresso, com o desenvolvimento de parques industriais com empresas diversificadas, centros logísticos e setores de serviços.

Araçariguama, com cerca de 22 mil habitantes, também tem atraído novas empresas nos últimos anos e possui importantes indústrias das áreas de siderurgia e química. São Roque, além de cativar pelos seus pontos turísticos, agora é referência regional com um complexo misto de empreendimentos, que engloba um amplo outlet e o primeiro aeroporto privado do país, inaugurado pela JHSF em dezembro de 2019, às margens da Castello Branco, e é voltado à aviação executiva. Construído em uma área de 5,2 milhões de metros quadrados, o novo aeroporto possui pista de pouso e decolagem com 2.470 metros de comprimento por 45 metros de largura e capacidade para receber os maiores jatos executivos do mundo.

“A JHSF possui diversos empreendimentos ao longo da rodovia Castello Branco: o aeroporto Catarina, maior aeroporto executivo privado do país, além do maior outlet de marcas de luxo do Brasil, o Catarina Outlet e a Fazenda Boa Vista, empreendimento de campo referência no seu segmento. Todos eles estão recebendo investimentos para expansão e melhorias. Contribui para o sucesso de todos esses projetos o fácil acesso com a proximidade da cidade de São Paulo e com uma ótima infraestrutura rodoviária devido à qualidade da administração da Rodovia Castello Branco”, destaca Thiago Alonso, CEO da JHSF.

Com produção agrícola diversificada, Mairinque também viu diversas empresas chegarem ao município desde a instalação do parque industrial. A Estância Turística de Itu, além de seu importante valor histórico, apresenta atividade industrial nos setores de alimentos, bebidas, metalurgia, eletroeletrônica e cerâmica.

“Não há dúvidas que o desenvolvimento desses municípios passa pela Castello Branco. Usufruir de uma rodovia moderna e segura é um fator de incentivo à instalação de novos empreendimentos e, sobretudo, beneficia a população dessas cidades com mais oportunidade de empregos, o que gera consequentemente melhor qualidade de vida”, avalia o diretor da CCR ViaOeste, José Salim. Em 2020, a concessionária completou R$ 1 bilhão destinados a esses municípios através do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que incide sobre as receitas da concessionária, principalmente o pedágio.

Nos nove municípios cortados pela rodovia no trecho sob administração da CCR ViaOeste residem mais de 1,8 milhão de pessoas. Isso sem falar dos mais de 12 milhões de habitantes da Capital e outros 600 mil moradores de Sorocaba, que têm relação direta com a rodovia. Pelo trecho inicial da Castello Branco circulam diariamente 180 mil veículos, sendo 29 mil caminhões. Já no trecho do interior, na região de Itu, o fluxo também é bastante expressivo, com mais de 66 mil veículos todos os dias, sendo 17 mil caminhões.

Investimentos em modernização

Para dar suporte a esse grande fluxo diário ao longo de toda a extensão da rodovia e para contribuir com o desenvolvimento dos municípios, a CCR ViaOeste já investiu R$ 1,5 bilhão em melhorias na rodovia desde 1998, quando assumiu a administração da Castello Branco.

Nomeada incialmente como Auto-Estrada do Oeste, foi um marco na história da construção civil rodoviária, sendo a primeira obra dessa dimensão no País. Sua implantação, iniciada em 1963, representou uma decisiva contribuição para o aprimoramento tecnológico da engenharia nacional da época. Foi concebida com uma série de diferenciais de conforto e segurança, curvas com ampla visibilidade, largo canteiro central já prevendo futuras ampliações, além de uma inclinação máxima que já permitia que os veículos daquela época fizessem todo o trajeto a 120 km/h.

“Nos últimos 22 anos, a rodovia recebeu importantes investimentos, com melhorias na fluidez e benefícios importantes para o conforto e segurança dos usuários”, enfatiza o diretor da concessionária. Vale destacar a construção de 22 quilômetros de pistas marginais, o Projeto Cebolão (remodelação do trevo de Jandira e implantação de novo viaduto para acesso da marginal Tietê), implantação de quarta faixa em diversos trechos, recuperação de pontes, viadutos e passarelas, além de recapeamento e intervenções no pavimento ao longo de todo a extensão da rodovia.

A Castello Branco também conta com 134 quilômetros de defensas metálicas e barreiras de concreto e mais de 2,5 mil placas de sinalização, que são recursos importantes para a segurança dos usuários. Também vale destacar o trabalho constante de conservação da rodovia, com serviços de limpeza, roçada e manutenção dos sistemas de drenagem.

“Mas, sem dúvida, merece ser ressaltado o trabalho das equipes que atuam diretamente na rodovia, proporcionando auxílio aos motoristas em casos de pane mecânica, acidentes ou outros tipos de ocorrência. A concessionária possui mais de 700 profissionais e grande parte atua nos serviços de guincho, inspeção de tráfego e atendimento pré-hospitalar, disponíveis 24 horas por dia”, conclui José Salim.