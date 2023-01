Ação será realizada no dia 31 de dezembro e tem o objetivo de renovar a esperança das pessoas para o Ano Novo.





Fotos: CCR

A CCR ViaOeste realizará ação de apoio emocional com distribuição de cartas contendo mensagens motivacionais para as pessoas que passarem em passarelas e viadutos localizados nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares.

As mensagens foram escritas por crianças de escolas públicas municipais das cidades localizadas no entorno das rodovias administradas pela Concessionária. A inciativa faz parte das atividades do Programa Caminhos para a Cidadania, realizada em parceria com o Projeto Help.

A ação será realizada no último dia do ano, 31/12, época em que as pessoas se dedicam a refletir sobre suas conquistas, ou não, durante o ano que se encerrou. O objetivo desta ativação é estimular a sociedade a ter um olhar otimista a respeito do futuro, acreditar que são capazes de novas conquistas. Assim, as mensagens motivacionais podem ajudar pessoas que estão em situação de depressão, ansiedade e outras questões de vulnerabilidade emocional.

Atualmente, o Projeto Help conta com mais de 7 mil voluntários em todo o país que ajudam e orientam pessoas que sofrem com os problemas que um dia eles, voluntários, também sofreram e superaram.

Serviço:

Data: 31/12/2022

Horário: 9h às 13h

SP280 – Rodovia Castello Branco

Km 17 – Viaduto Ceará – Osasco

Km 26 – Passarela localiza na ponte Guilherme Almeida – Barueri

SP 270 – Rodovia Raposo Tavares

Km 100 – Viaduto do Campolim – Sorocaba

