Copa do Mundo: Choripan de Alphaville terá transmissão dos jogos do Brasil e da Argentina, com promoção de cachaça gratuita

Foto: Gláucia Poppe/ Newsville – Diário de Alphaville

A cada gol de uma das seleções, será oferecido aos clientes da unidade uma rodada da bebida para comemoração

No próximo dia 20 de novembro começa o evento esportivo mais esperado a cada quatro anos: a Copa do Mundo FIFA, sediada neste ano no Catar, que deve mais uma vez movimentar muitas pessoas que se reúnem em bares e restaurantes para acompanhar as partidas. O gastrobar Choripan de Alphaville, localizado em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, conhecido pelos lanches latinos, terá transmissão dos jogos do Brasil e da Argentina no mundial. E os espectadores terão dois motivos para comemorar: isso porque, além da torcida pelas seleções, a cada gol de uma das duas equipes será oferecida uma rodada de cachaça gratuita.

A bebida será oferecida a todas as pessoas maiores de 18 anos. A promoção é uma forma que o gastrobar encontrou de comemorar o maior evento de futebol do mundo com os clientes e amantes das duas seleções, conforme explica Carlos Fracaro, um dos sócios da rede. “A rodada de cachaça já é uma tradição do Choripan nas transmissões da Copa do Mundo. Como valorizamos a cultura latina, queremos proporcionar aos frequentadores momentos de alegria nesta Copa do Mundo, para compartilhar com seus amigos e familiares”, afirma.

A reunião de torcidas diferentes no gastrobar para a Copa do Mundo faz parte de uma política de valorização de todas as tribos e de promover a convivência democrática entre pessoas de diferentes opiniões. “Faz parte do nosso DNA respeitar e valorizar a convivência não só de diversos torcedores de times ou seleções, mas de pessoas com as mais variadas opiniões, sempre com promoção do respeito e da tolerância”, explica João Scalzo, que também é sócio da rede Choripan.

Os clientes podem consultar os horários de cada uma das unidades para se programar e chegar com antecedência para garantir seus lugares. O gastrobar vai transmitir os jogos que acontecem durante a tarde (com isso, o jogo de estreia da Argentina, que acontece às 7h do dia 22 de novembro, não terá transmissão nas unidades da rede). Ao todo, na primeira fase, serão cinco jogos que amantes da Copa do Mundo poderão conferir no Choripan nos endereços de Alphaville, Sorocaba e Curitiba.

Cardápio variado para acompanhar

Os torcedores poderão aproveitar as doses de cachaça gratuita com os lanches oferecidos pelo gastrobar. As unidades possuem cerca de dez sabores de linguiças frescais produzidas em charcutaria própria, com carnes de alta qualidade. Entre as opções estão os lanches choripan de frango com queijo coalho, pernil com queijo provolone, carneiro e costela bovina Angus. O cardápio ainda oferece opção vegana e a vegetariana (com queijo coalho).

Os clientes ainda podem escolher as porções de batatas fritas com e linguiça ou salamito, conhecidas como Chori Papas. O cardápio do gastrobar lançado em outubro de 2022 incluiu mais sabores para as porções, que agora contam com as linguiças grossas. Além das Chori Papas, os clientes também podem saborear os pratos da casa, que levam as linguiças com acompanhamentos como pão, mandioca cozida na manteiga, repolho e vinagrete. Outra opção do cardápio são as empanadas fritas, que também é um lanche tradicional da culinária dos países da América do Sul, nos sabores carne, champignon e frango, além da recém-lançada Empanada Dulce, de goiabada cremosa com requeijão de corte.

O Choripan também possui diversas bebidas para confraternizar durante a Copa do Mundo. Entre elas está o Chucho Perro, chope pilsen exclusivo do gastrobar, produzido pela empresa Bastards Brewery; o gin Hambre de Colores, feito também com exclusividade para a rede pela empresa Hambre; a Cachambu, a cachaça de Jambu do Chori, lançada em outubro de 2022; e vários tipos de cervejas, drinks e bebidas não-alcoólicas.

Serviço

Jogos do Brasil e Argentina na Rede Choripan (Primeira Fase da Copa do Mundo)

24/11 – Brasil x Sérvia – 16h

26/11 – Argentina x México – 16h

28/11 – Brasil x Suíça – 13h

30/11 – Argentina x Polônia – 16h

02/12 – Brasil x Camarões – 16h

Confira os horários das unidades pelas redes sociais:

Choripan Brasil – @choripan.brasil

São Paulo

Choripan Alphaville – @choripanalphaville

Choripan Sorocaba – @choripansorocaba

Curitiba Choripan Tapajós – @choripan.tapajos Choripan Champagnat – @choripan.champagnatt Choripan Getúlio Vargas – @choripan.getulio Choripan Santa Felicidade – @choripan_santafelicidade Endereço do Choripan de Alphaville – Avenida Pentágono, 90 – Alphaville, Santana de Parnaíba (SP).

Sobre o Choripan

Em 2013, os sócios João e Carlos uniram suas experiências de bar e cozinha e criaram o conceito do gastrobar, que preza pela arte, gastronomia acessível e de ótima qualidade, e, principalmente, pelo bem-estar dos clientes. A partir disso, nasceu o Choripan. A primeira sede foi inaugurada na Rua Tapajós, região histórica de Curitiba, e virou referência na cidade.

Anos depois, seguindo o mesmo conceito, o Choripan concretizou seu processo de franquias, inaugurando sua segunda unidade no bairro Água Verde, em Curitiba. Já em março de 2020, a capital paranaense contou com mais uma filial, no bairro Bigorrilho. No mês de abril de 2022, a rede abriu a unidade de Santa Felicidade.

Expandindo suas franquias para fora do estado, em agosto deste ano foi inaugurada a unidade do Choripan em Sorocaba, interior de São Paulo. No mês de setembro de 2022, também foi aberta a unidade Alphaville, na cidade de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.